BCS Express досрочно закрыл торговую идею: покупать акции Walmart с целью $146

BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции Walmart Inc. от уровня $136 с целью $146 за штуку " с горизонтом инвестирования 2 месяца, открытую 2 апреля 2021 года, после публикации квартального отчета, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Автором принято решение о досрочном закрытии инвестидеи после публикации квартального отчета. Идея закрыта по цене $144, с учетом дивидендов доходность составила 6,3% за 1,5 месяца. Компания во вторник отчиталась лучше ожиданий и повысила годовой прогноз по прибыли. Позитивную динамику котировок решено использовать для фиксации позиции, плановый срок закрытия которой оставался небольшим. Долгосрочный взгляд на акции компании остается умеренно позитивным. Инвестиционная идея может быть открыта вновь в случае коррекции котировок", - отмечают эксперты BCS Express.

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