BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли АФК Система-001Р-13бо, РЕСО-Лизинг-06пбо, ГидроМашСервис-3бо, Ритейл Бел Финанс 01 и ЛК Европлан БО-03, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе доходности ОФЗ могут снизиться с локальных максимумов на фоне смягчения негативных факторов - в частности, замедления инфляции (в апреле до 5,5% по сравнению с 5,8% в марте), а также снижения геополитических рисков, - пишут эксперты BCS Express. - Как следствие, мы ждем восстановления и в корпоративных выпусках, доходности которых на прошлой неделе выросли вслед за ОФЗ. Однако на среднесрочном горизонте сохраняются риски того, что инфляция будет замедляться медленнее ожиданий из-за более сильного ужесточения монетарной политики ЦБ. На этой неделе мы оставляем наш список топ-5 облигаций без изменений".

АФК Система-001Р-13бо. "АФК Система - крупный многопрофильный холдинг, входит в список системообразующих предприятий, основным активом является МТС. В последнее время компания существенно снизила долг (167,0 млрд руб. на III кв. 2020г), а прошедшее недавно IPO Озона увеличило стоимость портфеля активов холдинга. Облигации АФК "Система" предлагают одну из самых высоких доходностей среди бумаги сопоставимых рейтингов при низких рисках дефолта и постепенном снижении долговой нагрузки", - отмечают аналитики инвесткомпании.

РЕСО-Лизинг-06пбо. РЕСО-Лизинг находится на 2 месте по объему лизинга легкового автотранспорта, по данным Эксперт РА за 2019г, указывается в комментарии. Темпы роста в среднем выше рынка: лизинговый портфель (чистые инвестиции в лизинг) по итогам 2019г. увеличился на 51% г/г до 44,6 млрд руб., что, по данным Эксперт РА, обеспечило эмитенту 3 место по объему нового бизнеса в 2019г. Высокая прибыльность (ROEA 27%, ROAA 7%) поддерживает комфортный (3,6х) уровень коэффициента долг/капитал, даже на фоне быстрого роста объема активов.

ГидроМашСервис-3бо. ГМС - машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. По мнению экспертов BCS Express, значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе. При невысоких потребностях в капитальных вложениях риски обслуживания долга выглядят невысокими.

Ритейл Бел Финанс, 01. Компания является лидером в современном формате торговли в Белоруссии с долей 36%. Запас денежных средств на конец 2020г покрывает погашения долга в 2021-22гг. На взгляд экспертов, валютные риски остаются повышенными, принимая во внимание высокую волатильность белорусского рубля, в котором номинирована практически вся выручка. В то же время, 66% долга номинировано в долларах, а также в евро (своп рублевых обязательств).

ЛК Европлан, БО-03. Европлан - многолетний лидер рынка автолизинга в России. Лизинговый портфель Европлана по итогам 2020г продолжил расти: +25,4% с начала 2020 г. до 89,7 млрд руб. Порядка 46,5% лизингового портфеля представлено легковым автотранспортом, 33,1% - коммерческим и 11,5% - самоходной техникой, 6,3% - LCV, 2,3% - автобусы. По мнению аналитиков BCS Express, лизинговый портфель хорошо диверсифицирован: компания в основном работает с малым и средним бизнесом. Эксперты оценивают качество портфеля как высокое.

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