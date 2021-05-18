Слабый рынок труда в США и коронавирус на востоке поддерживают спрос на золото, говорится в комментарии Sber CIB.

"Цена золота на прошлой неделе достигла максимума за последние три месяца из-за слабой макростатистики в США, - отмечают эксперты инвестбанка. - В данное время золото торгуется в районе $1870 за унцию".

Одним из факторов поддержки котировок золота, на взгляд аналитиков, является то, что рынок труда США пока не спешит восстанавливаться - число рабочих мест выросло в апреле всего на 266 тыс., хотя экономисты ожидали роста почти на 1 млн. Розничные продажи вовсе не увеличились при ожидавшемся росте на 1%.

Котировки золота поддержала вспышка коронавируса в Сингапуре, на Тайване и в Индии, указывают также эксперты Sber CIB. Для инвесторов это сигнал о том, что никто не застрахован на 100% от третьей волны COVID-19, а значит, пока стоит держать сбережения в защитных активах.

Инвесторы на прошлой неделе сначала были встревожены всплеском инфляции в США - темпы роста цен достигли уровня 2008 года. Впрочем, представители ФРС успокоили участников рынка своими комментариями о том, что считают такой рост цен временным.

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