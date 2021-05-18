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18 мая 2021 года 15:45

Рубль днем подрастает к доллару и дешевеет к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 18 мая. Доллар слабеет, евро укрепляется на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине из-за более существенных потерь в паре с евро.

Курс доллара США составил 73,71 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,08 руб./EUR1, подорожав на 40,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,4 копейки - до 81,08 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 мая на 15,45 копейки, до 73,6992 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,73 копейки, до 89,9057 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах вслед за активным ростом пары "евро-доллар" на глобальном рынке. Доллару упал в паре с евро до минимальных отметок за три месяца на фоне ослабления беспокойств инвесторов по поводу инфляции в США и перспектив быстрого восстановления главных экономик мира после пандемии COVID-19.

Рынки ждут на этой неделе публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида, выступивший в понедельник на онлайн-конференции Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты, отметил, что американский рынок труда по-прежнему далек от уровней, на которых он находился до пандемии. Слабые данные о занятости в США за апрель, по словам Клариды, показали, что Штаты еще не добились "достаточного прогресса" в движении к цели максимальной занятости, который позволил бы ФРС приступить к сокращению объема выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц.

Другой представитель американского ЦБ - глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик - отметил, что тот момент, когда Федрезерву нужно будет рассматривать возможность изменения параметров денежно-кредитной политики, еще не наступил. "Число рабочих мест в США по-прежнему на 8 млн меньше, чем до пандемии, и пока мы не добьемся серьезного прогресса в преодолении этого отставания, я думаю, нам нужно сохранять очень высокий уровень стимулов", - сказал Бостик.

Между тем, экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2021 года сократилась на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствует вторая оценка ВВП, представленная Статистическим управлением Европейского союза (Eurostat). В годовом выражении объем ВВП еврозоны уменьшился на 1,8%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными. Эксперты также не ожидали пересмотра оценки ВВП еврозоны, свидетельствуют данные Trading Economics.

Участники внутреннего валютного рынка ждут результатов переговоров глав дипломатических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, которые состоятся 19-20 мая. Ожидается, что именно от них во многом будет зависеть перспектива проведения летом этого года саммита между президентами двух стран Владимиром Путиным и Джозефом Байденом.

Кремль сообщит о месте проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, если будет достигнута окончательная договоренность, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме. Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли США и Россия предварительно договорились провести саммит двух лидеров в Швейцарии.

Накануне СМИ сообщили, что местом возможной встречи Путина и Байдена может стать Швейцария.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник на фоне растущего оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса в США и Европе.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК поднялась на 0,65% - до $69,91 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,51% - до $66,62 за баррель.

Чуть ранее нефть Brent превышала отметку $70 за баррель. Как отмечает Bloomberg, в последний раз Brent торговалась выше $70 за баррель в течение продолжительного периода в 2019 году.

Нефть и другие сырьевые товары в этом году дорожают, поскольку они являются инструментами хеджирования инфляционных рисков. Помимо этого, росту цен способствует восстановление спроса после пандемии.

"На данном этапе российская валюта получает поддержку со стороны нескольких факторов. Это и слабость доллара, который продолжает обновлять многонедельные минимумы на рынке Forex. И оживление спроса на риск, которое довольно ярко выражено на сегодняшних торгах, где Азия прилично подросла, Европа возвращается к рекордным максимумам, а фьючерсы США смело отыгрывают вчерашние потери. И начало налогового периода в РФ, который традиционно способствует укреплению позиций рубля. И высокие цены на нефть, которые впервые с середины марта превысили важную отметку $70 за баррель Brent", - подчеркивает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Рубль в понедельник показал небольшой рост к доллару на фоне разнонаправленной динамики в основных ЕМ конкурентах. Отсутствие фундаментальных угроз, слабость доллара и рост цен на нефть вкупе с закрытыми границами, начавшимся налоговым периодом и предстоящим дивидендным периодов - все это поддерживает рубль на траектории умеренного роста. И без значимого локального спроса на валюту его укрепление было бы еще более значительным. Свой взгляд на рубль по-прежнему не меняем и ждем достижения отметки 73 руб./$1", - говорит директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Банк России во вторник, 18 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 960 млрд рублей (при лимите 960 млрд и спросе 1 трлн 283,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,94% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 мая, банки разместили 1 трлн 292,8 млрд рублей (при лимите 1,3 трлн рублей и спросе 1 трлн 292,8 млрд рублей) в среднем по ставке 4,93% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 18 мая провел доразмещение 45-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 19 млрд 161,6 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов лишь слабо изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,13% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 5,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 5,27% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 5,7% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. - до 5,81% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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