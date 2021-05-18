"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Сбербанка

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует держать обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка с прогнозными целями на уровнях 330 и 310 рублей за штуку соответственно, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Сбербанк отчитался о сильных финансовых результатах за январь - апрель 2021г, процентные и комиссионные доходы банка увеличились на 12,9% и 16,3% соответственно, - указывают эксперты. - Чистая прибыль банка за первые четыре месяца выросла на 67,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 386 млрд руб. Положительная динамика показателей связана с восстановлением деловой активности и ростом процентных ставок".

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Сбербанка, поскольку положительная динамика финансовых показателей сохранится на фоне роста процентных ставок и высвобождения резервов, которые были созданы за время пандемии коронавируса в 2020 г.

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