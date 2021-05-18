BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Coca-Cola с целью $59,3

BCS Express 18 мая 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Coca-Cola с целью $59,3 за штуку". Цена входа: $54,7 за штуку, потенциальная доходность: 8,4% без учета дивидендов; горизонт инвестирования: 4 месяца, говорится в комментарии инвесткомпании.

Дивиденды за установленный срок могут принести еще $0,84 или около 1,5%, полагает эксперт BCS Express Альберт Короев.

Аналитик указывает факторы в пользу торговой идеи:

- Массовая вакцинация и сезонный фактор летом будут способствовать локализации пандемии и все большему открытию экономик многих стран, а также ресторанного бизнеса, продажи через каналы которого имеют существенное значение для компании;

- Привлекательные уровни. Котировки все еще находятся ниже достигнутых перед пандемией уровней, тогда как конкуренты, в частности PepsiCo уже переписали максимумы 2020г;

- Годовая дивидендная доходность составляет 3,07%. В предполагаемом периоде удержания ожидается две дивидендные отсечки - в июне и сентябре;

- Консенсус-прогноз: аналитики позитивно смотрят на акции Coca-Cola, консенсус-прогноз находится на уровне $59,4, по данным Reuters, что предполагает апсайд на уровне 8,6%. Большинство рекомендаций отраслевых аналитиков - "Покупать".

Также Короев отмечает и следующие риски:

- Риски, связанные с динамикой пандемии, которая, как ожидается, пойдет на спад с учетом начала массовой вакцинации;

- Риск общерыночной коррекции на фоне рекордных уровней рынка акций. При этом акция менее чувствительна к динамике S&P 500, в составе которого много компаний технологического сектора.

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