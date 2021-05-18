Индекс S&P 500 проведет торги во вторник в диапазоне 4150-4200п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, вероятно, в диапазоне 4150-4200 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Индекс S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Попытка развить масштабную коррекцию на прошлой неделе не увенчалась успехом. В области 50-дневной скользящей средней покупатели перехватили инициативу. Индикатор RSI находится выше нейтрального уровня и сохраняет пространство для восходящего движения в среднесрочной перспективе", - отмечает аналитик инвесткомпании Георгий Сурков.

Мировые фондовые площадки во вторник демонстрируют позитивную динамику, компенсируя потери минувшей торговой сессии, подчеркивает эксперт. В фокусе инвестсообщества остается инфляция, дальнейшему ускорению которой способствуют сбои в цепочках поставок. На фоне стремительного восстановления глобального ВВП корпорации активно запасаются ресурсами для продолжения операционной деятельности.

"Производители закупают больше материалов, чем им нужно для удовлетворения текущих нужд, с целью без потерь пережить этап усиления спроса на товары, - пишет Сурков. - В результате возникает риск срыва поставок, под ударом оказываются слабые места в производстве и транспортировке. В свою очередь, это стимулирует дальнейший рост находящихся у максимумов за десятилетие цен на перевозки. Производитель двигателей и генераторов Cummins Inc. накануне заявил о нехватке сырья и отсутствии работающих решений для снятия этой проблемы. Все это может означать, что инфляция за май вновь превысит прогнозы, грозя вызвать панику на фондовом рынке".

"Эпидемическая ситуация продолжает улучшаться в США и Европе, но остается тяжелой в некоторых регионах Азии, - указывает эксперт "Фридом Финанс". - Таким образом, беспокойство относительно новых волн пандемии сохраняется. На Тайване зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения COVID-19, несмотря на жесткие социальные ограничения. Похожая ситуация складывается в Бангкоке. Япония ввела чрезвычайное положение в связи с резким ростом заболеваемости. В Индии число новых случаев заражения коронавирусом снижается, сигнализируя о выходе на плато".

Также Сурков напоминает, что во вторник выйдут данные о числе разрешений на строительство в США на май. Рынок ожидает, что федеральное правительство выдало более 1,77 млн лицензий против 1,766 млн в апреле. Совпадения фактического результата с прогнозом будет свидетельствовать о незначительном росте спроса в секторе недвижимости, что маржинально позитивно для доллара США.

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