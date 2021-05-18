Акции США остаются одним из лучших активов для долгосрочной стратегии - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции США остаются одним из лучших активов для долгосрочной стратегии, несмотря на то, что в настоящее время они выглядят относительно дорого, считает стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Руслан Райнер.

По мнению стратега, оптимальной долгосрочной стратегией будет сохранять значительную долю акций США в портфеле, так как даже при негативном сценарии инновационный характер американской экономики позволит обеспечить высокую инвестиционную доходность в сравнении с другими классами активов, что показала ситуация прошлого года.

Действительно, акции США сейчас дорогие. По прогнозному мультипликатору P/E, индекс S&P 500 лишь на 12% ниже максимумов эпохи "пузыря доткомов" конца 1990-х. Однако, как считает Райнер, для продолжения роста американского фондового рынка есть три причины: коронавирус почти под контролем, высокая прибыльность бизнеса компенсирует дороговизну акций, а сильная поддержка со стороны центробанков и властей США дает потенциал для дальнейшего роста рынка акций.

Массовая вакцинация дала результаты, подчеркивает эксперт. США выделили биотехнологическим компаниям более $12 млрд на разработку вакцин и тем самым обеспечили себе бесперебойные поставки необходимых препаратов. К маю более 150 миллионов получили минимум одну дозу вакцины, и уже летом США могут стать первой развитой экономикой, которая полностью снимет введенные из-за пандемии ограничения.

Стратег также отмечает, что текущая ситуация в корне отличается от событий 20-летней давности. Если во время доткомов IT-компании были крайне убыточны, то сейчас цифровой характер бизнеса позволяет получать почти в 2 раза больше прибыли на $1 выручки. Это различие хорошо видно на разнице между индексом S&P 500, отражающим американскую экономику в целом, и Nasdaq 100, который отражает положение крупнейших технологичных компаний. Таким образом, текущая цена акций США оправдана высокой маржинальностью бизнеса, полагает Райнер.

"Однако самым главным фактором является беспрецедентная поддержка экономики со стороны ФРС и властей США, - указывает стратег. - Американский регулятор планирует сохранять рекордно низкие процентные ставки до 2023 года, что поддерживает высокий спрос на рискованные активы - в первую очередь, акции. Сопоставимые по важности меры были предприняты и политическими властями: в 2020 году было выделено почти $4 трлн, в марте 2021 года Конгресс одобрил дополнительные $1,9 трлн и еще $2 трлн команда Байдена хочет направить на развитие инфраструктуры. Значительная часть этой помощи напрямую или косвенно поддержит доходы многих торгуемых на бирже компаний, что положительно отразится на их стоимости".

По мнению Райнера, американский рынок не перестает удивлять инвесторов. 2019 год: грандиозный рост на 30%, многие в предвкушении падения. 2020: глобальная пандемия, временная "остановка" экономики. S&P растет еще на 16% 2021: рост на 13% по итогам 5 месяцев и, кажется, дальше расти уже невозможно - Джо Байден планирует сильно поднять налоги.

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