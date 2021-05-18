"Финам" открыл торговую идею: покупать акции AT&T с целью $33,8

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AT&T Inc. с целью $33,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $30,6, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Накануне AT&T заключила соглашение об объединении своего медиа-дивизиона WarnerMedia с компанией Discovery Inc. Цель этого объединения - создание стримингового сервиса, который создаст конкуренцию Netflix Inc. и Disney+. Закрытие сделки ожидается в середине 2022 года", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения, бумага движется в рамках растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $33,8. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $30,6 риск на портфель составит 0,25%", - указывают аналитики "Финама".

AT&T Inc. - крупнейшая в мире телекоммуникационная компания и один из крупнейших медиаконгломератов. Поставляет услуги связи, интернета и телевидения в США.

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