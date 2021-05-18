"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 5700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 5700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,64%, стоп-приказ: 5190 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

ПАО "Магнит" по МСФО за 3 месяца 2021 года получил чистую прибыль в размере 9,753 млрд рублей, что более чем в 4 раза больше прошлого года. Растущая розничная сеть, увеличивающаяся прибыль и выручка делают компанию привлекательной в долгосрочном периоде, считают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения, ближайшая поддержка расположена в районе 5100 рублей. В текущий момент котировки находятся выше 50-дневной скользящей средней. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 15% от портфеля и выставлении стоп-заявки на 5190 рублей риск на портфель составит 0,43%", - указывают аналитики инвесткомпании.

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