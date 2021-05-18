BCS Express позитивно оценивает средне- и долгосрочную перспективу цены акций Магнита

Аналитики BCS Express позитивно оценивают средне- и долгосрочную перспективу котировок акций "Магнита", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Покупка "Дикси" - позитив для "Магнита" и его акций. Компания усиливает присутствие в перспективных регионах, создает задел для ускорения развития онлайна. Форматы магазинов двух сетей схожи, что может обеспечить дополнительный синергетический эффект. Цена сделки относительно справедлива. Учитывая невысокий уровень долговой нагрузки "Магнита", сделка не должна оказать значительного давления на дивиденды компании. В совокупности это позволяет ожидать позитивной средне- и долгосрочной динамики бумаг "Магнита", - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев.

Как сообщалось, ритейлер "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited.

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