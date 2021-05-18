Акции Акрона, скорее всего, останутся сильной дивидендной историей - ПСБ

Акции группы "Акрон", скорее всего, останутся сильной дивидендной историей, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Высокие цены на удобрения вкупе с неплохими операционными результатами по МСФО за первый квартал 2021 года оказали позитивное влияние на финансовый результат группы "Акрон". Ожидаем небольшую корректировку цен на удобрения к концу года. Полагаем, что бумага останется сильной дивидендной историей. Рекомендация - "держать", целевой уровень - 6638 рублей за штуку", - указывают эксперты ПСБ.

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