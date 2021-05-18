18 мая 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: позитивный старт
Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России во вторник.
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мобиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, в плюсе на позитивном внешнем фоне. Индекс в понедельник выглядел чуть сильнее западных площадок, однако общая картина по нему не меняется. Ранее сверху индекс уперся в сопротивление 3700 пунктов Снизу, на 3600-3630 пунктах, проходит ближайшая область поддержки. Еще более важная трендовая точка опоры находится в районе 3550 пунктов. Краткосрочные ожидания в основном нейтральные, при этом шансы на ретест исторических максимумов сохраняются. Ситуация на сырьевых рынках во вторник остается благоприятной, не позволяя развивать коррекционное движение".
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций РФ ростом на 1%".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "С технической точки зрения, индекс Мосбиржи остается посередине восходящего канала, и при благоприятном внешнем фоне вполне может сходить в район исторических максимумов. Во вторник для начала такого движения есть все предпосылки".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая улучшение внешнего фона, во вторник рассчитываем на активизацию покупок, что позволит индексу Мосбиржи показать умеренный рост в первой половине торговой сессии вторника и перейти в диапазон 3650-3700 пунктов".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3645-3655 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3630, 3620 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3670, 3690 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3650 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Отечественный рынок акций начнёт торги в плюсе".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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