"Быки" рынка акций утром разогрели индекс МосБиржи до 3700п на фоне роста нефти Brent до $70 за баррель, лидирует Магнит

Москва. 18 мая. Рынок акций РФ утром во вторник ускорил рост на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent превысила $70 за баррель) благодаря ожиданиям повышения спроса в США и Европе; "быки" разогрели индекс МосБиржи до рубежа 3700 пунктов, при этом лидируют бумаги "Магнита" на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3688,92 пункта (+1,4%, максимум сессии - 3700,19 пункта), индекс РТС - 1576,55 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар стоит 73,69 рубля (-0,11 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+3,5%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,9%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8% и +1,5% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%).

Ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки, говорится в сообщении "Магнита".

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале 2021 года превысила 84 млрд руб. по сравнению с убытком годом ранее, сообщила компания. Прибыль "Газпром нефти" за отчетный период совпала с консенсусом, подготовленным ранее "Интерфаксом".

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник позитивный: нефть и промышленные металлы дорожают, азиатские рынки преимущественно торгуются в "плюсе", также растут фьючерсы на европейские и американские индексы.

В еврозоне во вторник выйдут уточненные данные о ВВП за I квартал (первоначальная оценка составляла -1,8% в годовом выражении). В США появятся данные по новым строительствам и разрешениям на них. Закроет день отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России опубликуют данные по ценам производителей за апрель.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, ключевыми факторами, определяющими настроения на рынках, являются динамика долларовых ставок и статданные по США, способные помочь инвесторам оценить влияние усиливающейся инфляции на экономическую активность и политику ФРС. В этой связи в центре внимания на этой неделе, помимо предварительных данных по деловой активности в Европе и США (пятница), будут выходящие в течение недели данные по рынку жилья в США (во вторник выйдут данные по разрешениям на строительство), чувствительного к росту ставок, а также публикация в среду протоколов с апрельского заседания ФРС, которые способны предоставить участникам рынков дополнительную информацию о готовности регулятора к сохранению ставок, несмотря на всплеск инфляции. Настроения в конце дня определит тональность данных по рынку жилья в США.

Улучшение внешних настроений подбросило индекс МосБиржи в диапазон 3650-3700 пунктов. В дальнейшем российский рынок может перейти к консолидации у достигнутых уровней в ожидании развития событий на рынке акций США.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть выросла на фоне открытия британской экономики и восстановления авиаперелетов в США. Эти события укрепляют уверенность рынка в сильном спросе, который компенсирует увеличение добычи странами ОПЕК+ и поддержит нефтяные цены во II-III кварталах. Brent подбирается к сопротивлению $70 за баррель, и при благоприятном сантименте уровень может быть взят, однако надолго закрепиться на этих рубежах может быть непросто. В цену заложены большие ожидания по уровню потребления в летний период, и малейшие сомнения в этом могут провоцировать волатильность.

Вице-премьер России Александр Новак накануне заявил, что текущему рынку соответствуют цены на нефть Brent в диапазоне $62-66 за баррель. Это значит, что премия в цене выше этого диапазона может иметь неустойчивую спекулятивную составляющую, считает эксперт.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, индекс РТС достиг верхней границы 5-месячного восходящего канала и этот чисто технический момент сдерживает энтузиазм биржевых "быков" - при приближении индекса к январским максимумам они стали острожными. С другой стороны, для обвала котировок акций нужны аргументы, которых у "медведей" пока нет. Нефтяные цены находятся на повышательном тренде, впереди встреча Путина и Байдена с перспективой некоего смягчения межгосударственных отношений, канцлер ФРГ Меркель выступила за скорейшее завершение проекта строительства газопровода "Северный поток 2". Также впереди знаковое событие - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2-5 июня. На прошлом ПМЭФ два года назад было подписано рекордное количество сделок и на предстоящем форуме ожидается большое количество соглашений.

На таком позитивном фоне открывать масштабную игру на понижение очень опасно. Если индекс S&P500 пробьет вниз долгосрочный повышательный тренд, который в данный момент проходит на отметке 4060 пунктов, то у "медведей" руки будут развязаны, но пока ситуация противоположная, считает Верников.

В США в понедельник фондовые индексы просели на 0,2-0,4%, хотя и отступили от сессионных минимумов после потерь предыдущей недели, когда рынок акций США показал худшую динамику примерно за три месяца на данных об ускорении инфляции в США в апреле (особенно пострадали сильно подорожавшие за последнее время акции компаний технологического сектора).

Учитывая приближение сезона корпоративной отчетности к завершению, основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на теме инфляции. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.

Во вторник в Азии преобладал рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,4-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,4%).

ВВП Японии в I квартале 2021 года сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют официальные данные. Снижение отмечено впервые со второго квартала прошлого года. Эксперты в среднем ожидали, что японский ВВП уменьшится на 1,2% в январе-марте. В четвертом квартале 2020 года экономика страны выросла на 2,8%.

Спад в японский экономике, вызванный новой волной карантинных ограничений из-за COVID-19, является временным, считают эксперты. В качестве положительного фактора для страны они отмечают рост экономик США и Китая, являющихся крупнейшими торговыми партнерами Японии, пишет The Wall Street Journal.

На этой неделе участники рынка ожидают публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции. Представители американского ЦБ говорят, что, согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки.

Слабые апрельские данные о занятости в США говорят в пользу сохранения стимулирующих мер Федрезерва, заявил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида в понедельник. Эти данные, по его словам, показали, что США "не добились достаточного прогресса" в движении к цели максимальной занятости, чтобы ФРС могла приступить к сокращению объема выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц.

Другой представитель американского ЦБ - глава ФРБ Бостона Рафаэль Бостик - заявил в понедельник, что не видит причин для сокращения объемов поддержки экономики Федрезервом. "Число рабочих мест в США по-прежнему на 8 млн меньше, чем до пандемии, и пока мы не добьемся серьезного прогресса в преодолении этого отставания, я думаю, нам нужно сохранять очень высокий уровень стимулов", - сказал Бостик.

На нефтяном рынке цены во вторник сохраняют восходящий импульс на фоне растущего оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса в США и Европе; цена Brent находится на $0,7 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в понедельник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $70,06 за баррель (+0,9% и +1,1% накануне), июньская цена WTI - $66,84 за баррель (+0,9% и +1,4% в понедельник).

Среди позитивных для рынка сигналов - восстановление туристической активности в США, которое должно подтолкнуть к росту спрос на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Управления транспортной безопасности США, пассажиропоток американских аэропортов достиг в минувшее воскресенье максимального уровня с марта 2020 года, в общей сложности через аэропорты прошло порядка 1,85 млн пассажиров.

Американская авиакомпания United Airlines в понедельник сообщила, что бронирование авиабилетов на летний сезон в этом году превысило уровень прошлого года на 214%. В связи с этим United намерена добавить 400 рейсов в ежедневный график полетов с июля.

Сигналы роста спроса на нефть в США, а также Европе и Китае поддерживают нефтяной рынок, несмотря на то, что в ряде стран Азии, в том числе, в Индии и Японии, эпидемиологическая обстановка остается сложной, пишет агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+9,5%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+9%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+6,5%), "Фосагро" (MOEX: PHOR) (+3,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3%).

Подешевели бумаги ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-9,8%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-9,3%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-4% и -4,7% "префы"), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-3,8%).

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+0,1%) в I квартале 2021 года получил 2,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что оказалось выше прогноза.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 25,27 млрд рублей (из них 4,25 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,68 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,53 млрд рублей на акции "Магнита").