.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Быки" рынка акций утром разогрели индекс МосБиржи до 3700п на фоне роста нефти Brent до $70 за баррель, лидирует Магнит
.
ГЛАВНОЕ
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 2,7%
ЕК повысила прогнозы роста ВВП РФ на 2021 и 2022 гг., предупредив, однако, что структура экономики и возобновившая геополитическая напряженность позволяют рассчитывать лишь на умеренное увеличение ВВП в обозримом будущем
 
Росстат может пересмотреть формулу индекса потребительских цен
В расчете индекса потребительских цен (инфляции) учтут расходы на жилье, пишут "Известия" со ссылкой на близкие к правительству источники. По их словам, стоимость недвижимости в ИПЦ хотят включить не напрямую, а в виде так называемой вмененной ренты...
 
В РФ готовят программу поддержки электромобилей
Минэкономразвития сформировало первые параметры концепции развития электротранспорта в РФ общей стоимостью более 400 млрд руб. До 2024 года на развитие электротранспорта из федерального бюджета предполагается потратить 31,3 млрд руб. Общий бюджет...
 
В России предлагают создать госоператора больших данных
Государство будет предоставлять большие данные, накопленные министерствами и ведомствами, коммерческим разработчикам искусственного интеллекта (ИИ). Такое предложение содержится в предварительном варианте концепции доступа к государственным...
 
18 мая 2021 года 11:31

"Быки" рынка акций утром разогрели индекс МосБиржи до 3700п на фоне роста нефти Brent до $70 за баррель, лидирует Магнит

Москва. 18 мая. Рынок акций РФ утром во вторник ускорил рост на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent превысила $70 за баррель) благодаря ожиданиям повышения спроса в США и Европе; "быки" разогрели индекс МосБиржи до рубежа 3700 пунктов, при этом лидируют бумаги "Магнита" на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3688,92 пункта (+1,4%, максимум сессии - 3700,19 пункта), индекс РТС - 1576,55 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар стоит 73,69 рубля (-0,11 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+3,5%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,9%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8% и +1,5% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%).

Ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки, говорится в сообщении "Магнита".

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале 2021 года превысила 84 млрд руб. по сравнению с убытком годом ранее, сообщила компания. Прибыль "Газпром нефти" за отчетный период совпала с консенсусом, подготовленным ранее "Интерфаксом".

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник позитивный: нефть и промышленные металлы дорожают, азиатские рынки преимущественно торгуются в "плюсе", также растут фьючерсы на европейские и американские индексы.

В еврозоне во вторник выйдут уточненные данные о ВВП за I квартал (первоначальная оценка составляла -1,8% в годовом выражении). В США появятся данные по новым строительствам и разрешениям на них. Закроет день отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России опубликуют данные по ценам производителей за апрель.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, ключевыми факторами, определяющими настроения на рынках, являются динамика долларовых ставок и статданные по США, способные помочь инвесторам оценить влияние усиливающейся инфляции на экономическую активность и политику ФРС. В этой связи в центре внимания на этой неделе, помимо предварительных данных по деловой активности в Европе и США (пятница), будут выходящие в течение недели данные по рынку жилья в США (во вторник выйдут данные по разрешениям на строительство), чувствительного к росту ставок, а также публикация в среду протоколов с апрельского заседания ФРС, которые способны предоставить участникам рынков дополнительную информацию о готовности регулятора к сохранению ставок, несмотря на всплеск инфляции. Настроения в конце дня определит тональность данных по рынку жилья в США.

Улучшение внешних настроений подбросило индекс МосБиржи в диапазон 3650-3700 пунктов. В дальнейшем российский рынок может перейти к консолидации у достигнутых уровней в ожидании развития событий на рынке акций США.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть выросла на фоне открытия британской экономики и восстановления авиаперелетов в США. Эти события укрепляют уверенность рынка в сильном спросе, который компенсирует увеличение добычи странами ОПЕК+ и поддержит нефтяные цены во II-III кварталах. Brent подбирается к сопротивлению $70 за баррель, и при благоприятном сантименте уровень может быть взят, однако надолго закрепиться на этих рубежах может быть непросто. В цену заложены большие ожидания по уровню потребления в летний период, и малейшие сомнения в этом могут провоцировать волатильность.

Вице-премьер России Александр Новак накануне заявил, что текущему рынку соответствуют цены на нефть Brent в диапазоне $62-66 за баррель. Это значит, что премия в цене выше этого диапазона может иметь неустойчивую спекулятивную составляющую, считает эксперт.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, индекс РТС достиг верхней границы 5-месячного восходящего канала и этот чисто технический момент сдерживает энтузиазм биржевых "быков" - при приближении индекса к январским максимумам они стали острожными. С другой стороны, для обвала котировок акций нужны аргументы, которых у "медведей" пока нет. Нефтяные цены находятся на повышательном тренде, впереди встреча Путина и Байдена с перспективой некоего смягчения межгосударственных отношений, канцлер ФРГ Меркель выступила за скорейшее завершение проекта строительства газопровода "Северный поток 2". Также впереди знаковое событие - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2-5 июня. На прошлом ПМЭФ два года назад было подписано рекордное количество сделок и на предстоящем форуме ожидается большое количество соглашений.

На таком позитивном фоне открывать масштабную игру на понижение очень опасно. Если индекс S&P500 пробьет вниз долгосрочный повышательный тренд, который в данный момент проходит на отметке 4060 пунктов, то у "медведей" руки будут развязаны, но пока ситуация противоположная, считает Верников.

В США в понедельник фондовые индексы просели на 0,2-0,4%, хотя и отступили от сессионных минимумов после потерь предыдущей недели, когда рынок акций США показал худшую динамику примерно за три месяца на данных об ускорении инфляции в США в апреле (особенно пострадали сильно подорожавшие за последнее время акции компаний технологического сектора).

Учитывая приближение сезона корпоративной отчетности к завершению, основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на теме инфляции. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.

Во вторник в Азии преобладал рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,4-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,4%).

ВВП Японии в I квартале 2021 года сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют официальные данные. Снижение отмечено впервые со второго квартала прошлого года. Эксперты в среднем ожидали, что японский ВВП уменьшится на 1,2% в январе-марте. В четвертом квартале 2020 года экономика страны выросла на 2,8%.

Спад в японский экономике, вызванный новой волной карантинных ограничений из-за COVID-19, является временным, считают эксперты. В качестве положительного фактора для страны они отмечают рост экономик США и Китая, являющихся крупнейшими торговыми партнерами Японии, пишет The Wall Street Journal.

На этой неделе участники рынка ожидают публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции. Представители американского ЦБ говорят, что, согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки.

Слабые апрельские данные о занятости в США говорят в пользу сохранения стимулирующих мер Федрезерва, заявил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида в понедельник. Эти данные, по его словам, показали, что США "не добились достаточного прогресса" в движении к цели максимальной занятости, чтобы ФРС могла приступить к сокращению объема выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц.

Другой представитель американского ЦБ - глава ФРБ Бостона Рафаэль Бостик - заявил в понедельник, что не видит причин для сокращения объемов поддержки экономики Федрезервом. "Число рабочих мест в США по-прежнему на 8 млн меньше, чем до пандемии, и пока мы не добьемся серьезного прогресса в преодолении этого отставания, я думаю, нам нужно сохранять очень высокий уровень стимулов", - сказал Бостик.

На нефтяном рынке цены во вторник сохраняют восходящий импульс на фоне растущего оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса в США и Европе; цена Brent находится на $0,7 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в понедельник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $70,06 за баррель (+0,9% и +1,1% накануне), июньская цена WTI - $66,84 за баррель (+0,9% и +1,4% в понедельник).

Среди позитивных для рынка сигналов - восстановление туристической активности в США, которое должно подтолкнуть к росту спрос на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Управления транспортной безопасности США, пассажиропоток американских аэропортов достиг в минувшее воскресенье максимального уровня с марта 2020 года, в общей сложности через аэропорты прошло порядка 1,85 млн пассажиров.

Американская авиакомпания United Airlines в понедельник сообщила, что бронирование авиабилетов на летний сезон в этом году превысило уровень прошлого года на 214%. В связи с этим United намерена добавить 400 рейсов в ежедневный график полетов с июля.

Сигналы роста спроса на нефть в США, а также Европе и Китае поддерживают нефтяной рынок, несмотря на то, что в ряде стран Азии, в том числе, в Индии и Японии, эпидемиологическая обстановка остается сложной, пишет агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+9,5%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+9%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+6,5%), "Фосагро" (MOEX: PHOR) (+3,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3%).

Подешевели бумаги ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-9,8%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-9,3%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-4% и -4,7% "префы"), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-3,8%).

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+0,1%) в I квартале 2021 года получил 2,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что оказалось выше прогноза.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 25,27 млрд рублей (из них 4,25 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,68 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,53 млрд рублей на акции "Магнита").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 мая 2021 года 19:50
Рубль вечером перешел к снижению к доллару и продолжает дешеветь к евро на фоне развернувшейся вниз нефти
Москва. 18 мая. Доллар отыграл потери первой половины дня и начал повышаться, евро продолжает заметно укрепляться на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти.    читать дальше
.
18 мая 2021 года 19:24
Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за миром, индекс Мосбиржи не смог удержать 3700п из-за просевшей нефти
Москва. 18 мая. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за внешними фондовыми площадками на фоне ожиданий продолжения мягкой монетарной политики Федрезерва США и постепенного снятия карантинных ограничений в ряде ведущих стран; индекс МосБиржи протестировал рубеж 3700 пунктов, но удержать его не смог из-за просевшей нефти (Brent после тестирования рубежа $70 за баррель развернулась вниз).    читать дальше
.
18 мая 2021 года 19:10
Цены евробондов РФ во вторник слегка снизились, сообщения о новых размещениях не оказали значимого влияния на рынок
Москва. 18 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник лишь слегка снизились, сообщения о новых размещениях валютных облигаций, номинированных в евро, не оказали значимого влияния на рынок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
18 мая 2021 года 19:06
ПСБ рекомендует держать акции АЛРОСА
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "АЛРОСА" и сохраняют оценку их справедливой стоимости на уровне 120 руб. за штуку, говорится в комментарии банка. "АЛРОСА" представила во вторник ожидаемо сильные финансовые результаты за 1К2021г. "Компания смогла, несмотря на снижение...    читать дальше
.
18 мая 2021 года 18:26
Приближение крупных налоговых платежей открывает рублю путь к новым максимумам - "Велес Капитал"
Приближение крупных налоговых платежей открывает рублю путь к новым максимумам, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "Пара доллар/рубль в ходе торгов во вторник двигалась в достаточно узком диапазоне, демонстрируя к концу дня минимальное изменение....    читать дальше
.
18 мая 2021 года 17:54
Акции Магнита имеют потенциал для роста до 6300 руб. за штуку - ПСБ
Акции "Магнита" имеют потенциал для роста до 6300 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Людмилы Теличко. "Магнит" объявил о приобретении розничной сети "Дикси" за 93 млрд руб. В сделку войдут 2651 магазин и 5 распределительных центров, напоминает эксперт....    читать дальше
.
18 мая 2021 года 17:26
Потенциал роста цены нефти летом останется ограниченным - Sber CIB
Потенциал роста цены нефти летом останется ограниченным, считает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе. "Котировки нефти Brent в понедельник выросли почти до $70/барр., т. к. экономики США и Китая, а также отдельных стран Европы быстро восстанавливаются на фоне вакцинации (пассажиропоток в американских...    читать дальше
.
18 мая 2021 года 17:00
BCS Express досрочно закрыл торговую идею: покупать акции Walmart с целью $146
BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции Walmart Inc. от уровня $136 с целью $146 за штуку " с горизонтом инвестирования 2 месяца, открытую 2 апреля 2021 года, после публикации квартального отчета, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Автором принято решение о досрочном...    читать дальше
.
18 мая 2021 года 16:37
BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли АФК Система-001Р-13бо, РЕСО-Лизинг-06пбо, ГидроМашСервис-3бо, Ритейл Бел Финанс 01 и ЛК Европлан БО-03, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Мы ожидаем, что в краткосрочной...    читать дальше
.
18 мая 2021 года 16:15
Слабый рынок труда в США и коронавирус на востоке поддерживают спрос на золото -
Слабый рынок труда в США и коронавирус на востоке поддерживают спрос на золото, говорится в комментарии Sber CIB. "Цена золота на прошлой неделе достигла максимума за последние три месяца из-за слабой макростатистики в США, - отмечают эксперты инвестбанка. - В данное время золото торгуется в...    читать дальше
.
18 мая 2021 года 15:51
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Сбербанка
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует держать обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка с прогнозными целями на уровнях 330 и 310 рублей за штуку соответственно, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Сбербанк отчитался о сильных финансовых результатах за январь - апрель 2021г, процентные и...    читать дальше
.
18 мая 2021 года 15:45
Рубль днем подрастает к доллару и дешевеет к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 18 мая. Доллар слабеет, евро укрепляется на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине из-за более существенных потерь в паре с евро.    читать дальше
.
18 мая 2021 года 15:22
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Coca-Cola с целью $59,3
BCS Express 18 мая 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Coca-Cola с целью $59,3 за штуку". Цена входа: $54,7 за штуку, потенциальная доходность: 8,4% без учета дивидендов; горизонт инвестирования: 4 месяца, говорится в комментарии инвесткомпании. Дивиденды за установленный срок могут...    читать дальше
.
18 мая 2021 года 15:00
Индекс S&P 500 проведет торги во вторник в диапазоне 4150-4200п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, вероятно, в диапазоне 4150-4200 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Индекс S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Попытка развить масштабную коррекцию на прошлой неделе не увенчалась успехом. В области...    читать дальше
.
18 мая 2021 года 14:37
Акции США остаются одним из лучших активов для долгосрочной стратегии - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции США остаются одним из лучших активов для долгосрочной стратегии, несмотря на то, что в настоящее время они выглядят относительно дорого, считает стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Руслан Райнер. По мнению стратега, оптимальной долгосрочной стратегией будет сохранять значительную долю акций США в...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.