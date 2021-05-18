Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26236 и ОФЗ 26235 - Уралсиб

Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26236 с погашением в 2028 году, а также ОФЗ 26235, погашаемые в 2031 году, говорится в обзоре Уралсиба.

Минфин во вторник должен объявить состав бумаг для первичных аукционов, которые пройдут в среду. Выбор у ведомства сейчас небольшой, считают аналитики корпорации Ирина Лебедева и Наталия Березина.

По мнению экспертов, маловероятно, что будут предложены короткие выпуски со сроком до погашения менее пяти лет, так как короткий участок суверенный кривой в последнее время снижается из-за ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки.

После аукционов на прошлой неделе неразмещенный остаток ОФЗ 26233 сократился до 8,7 млрд руб., этого слишком мало в нынешних условиях для первичного аукциона по облигациям с фиксированным купоном, отмечают аналитики Уралсиба.

"Таким образом, наиболее вероятным выбором нам кажутся ОФЗ 26236 с погашением в 2028 году (лимита в этом случае, скорее всего, не будет, неразмещенный объем составляет всего 24,6 млрд руб.), а также ОФЗ 26235, погашаемые в 2031 году, для этой бумаги может быть установлен лимит", - указывают Лебедева и Березина.

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