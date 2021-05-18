ПСБ рекомендует держать акции "Газпром нефти" с прогнозной ценой 422 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Газпром нефти" с прогнозной ценой в 422 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, говорится в комментарии.

"Мы оцениваем финансовые результаты "Газпром нефти" за первый квартал 2021 года умеренно положительно, особенно выделяя рост рентабельности по EBITDA. Полагаем, что во втором квартале на фоне продолжающегося роста цен и послаблений в рамках соглашения ОПЕК+ "Газпром нефть" также покажет хорошие результаты. Мы немного скорректировали оценку стоимости "Газпром нефти" с учетом результатов первого квартала и роста цен на энергоносители. Рекомендуем держать акции компании с целевым уровнем 422 рубля за бумагу, что предполагает рост 12% от текущей цены", - указывает эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

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