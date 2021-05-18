Бумаги Русагро - ставка на рост цен на сельхозпродукцию - Sber CIB

Покупка бумаг группы "Русагро" - ставка на рост цен на сельхозпродукцию, считают аналитики Sber CIB.

ГК "Русагро" представила хорошие результаты за первый квартал текущего года, констатируют эксперты инвестбанка. Чистая прибыль выросла на 104% по сравнению с тем же периодом год назад и составила 5,7 млрд рублей. Выручка увеличилась на 52% (до 50 млрд рублей), а свободные денежные потоки - на 30% (до 6,4 млрд рублей).

Быстрее всего выручка росла в масложировом сегменте - на 71% год к году. Это крупнейшее направление бизнеса компании, отмечают в Sber CIB. На втором месте, указывают аналитики, находится сахарный бизнес, где продажи увеличились на 65%, в том числе из-за роста цен на сахар, которые после аномального падения в начале 2020 года подскочили в два раза.

Эксперты ожидают, что цены реализации у группы "Русагро" также останутся высокими, благодаря чему во втором квартале 2021 года прибыль будет устойчивой.

Также аналитики Sber CIB отмечают, что выплата дивидендов будет зависеть от инвестиционной активности компании. Сейчас у менеджмента большие планы по новым проектам, но благодаря хорошим денежным потокам агрохолдинг сможет выплатить акционерам 50% чистой прибыли, как и обещал ранее еe генеральный директор, отмечают в инвестбанке.

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