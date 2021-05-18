ПСБ рекомендует покупать акции Аэрофлота с прогнозной ценой 88 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Аэрофлота" с прогнозной ценой на уровне 88 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Аэрофлот" вновь стал лидером российского рынка по объему перевозки пассажиров в апреле (+9% м/м, при этом снижение пассажиропотока в апреле, по сравнению с докризисным 2019 годом, составило 35%), констатируют аналитики ПСБ.

Авиакомпания на днях восстановила сообщение с пятью странами, в том числе с Мексикой, Португалией, Мальтой, однако краткосрочный негативный эффект на операционные показатели компании окажет запрет авиаперелетов в Турцию до 30 июня, отмечают эксперты.

"Ждем скорой активной фазы восстановления авиаперевозок, но ожидаем, что докризисный уровень может быть достигнут лишь в 2022 году. Рекомендуем покупать акции "Аэрофлота", целевой уровень - 88 рублей за штуку", - указывают в ПСБ.

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