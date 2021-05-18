Риски спекулятивного роста котировок золота повышены - BCS Express

Риски спекулятивного роста котировок золота повышены, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Цены на золото в понедельник достигли обозначенной цели в районе $1865-1875 за тройскую унцию. Учитывая то, что тема с разгоном инфляции во многих крупных экономиках по-прежнему остается на повестке, причин для сильной коррекции вниз котировок золота пока нет. Наоборот, отмечаются повышенные риски спекулятивного роста котировок. В частности, при преодолении уровня $1875 далее цели сместятся к $1920 за тройскую унцию", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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