Вероятно укрепление рубля на торгах во вторник - BCS Express

Вероятно укрепление курса рубля к доллару в течение торговой сессии во вторник, сообщается в комментарии BCS Express.

"Высокие цены на commodities и общая слабость индекса доллара в мире способствуют снижению курса USD/RUB. Базовый сценарий при стабильном фоне предполагает дальнейший спуск пары. Следующей зоной серьезной поддержки выступает область 72,5-73 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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