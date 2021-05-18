Вероятно закрепление рубля в диапазоне 73-74 руб./$1 во вторник - ПСБ

Вероятно закрепление курса рубля к доллару в диапазоне 73-74 руб./$1 во вторник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Курс рубля к доллару во вторник утром продолжает умеренный рост, двигаясь вместе с большинством валют развивающихся стран (валюты Южной Кореи, ЮАР, Тайваня и Индии дорожают к доллару на 0,2-0,4%). На фоне высоких нефтяных цен и повышения склонности к риску на глобальных рынках во вторник ожидаем, что национальная валюта закрепится в диапазоне 73-74 руб./$1", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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