Рубль может укрепиться до 73,5 руб./$1 во вторник - Sber CIB

Рубль может укрепиться до 73,5 руб./$1 во вторник на позитивном внешнем фоне, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Участники рынка ждут во вторник, что Минфин объявит параметры аукционов по размещению рублёвых гособлигаций. Доходности этих бумаг, скорее всего, существенно не изменятся или повысятся в пределах 5 базисных пунктов - возможно, некоторые инвесторы будут сокращать позиции, ожидая нового предложения ОФЗ от Минфина, отмечают эксперты инвестбанка.

Также аналитики Sber CIB отмечают, что в центре внимания во вторник будут предварительные данные по запасам углеводородов в США. Если эта статистика окажется неоднозначной, котировки нефти марки Brent не смогут преодолеть отметку $70 за баррель, полагают в Sber CIB.

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