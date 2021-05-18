Вероятен умеренный рост индекса Мосбиржи в первой половине торгов вторника - ПСБ

Вероятен умеренный рост индекса Мосбиржи в первой половине торговой сессии во вторник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Учитывая улучшение внешнего фона, во вторник рассчитываем на активизацию покупок, что позволит индексу Мосбиржи показать умеренный рост в первой половине торговой сессии вторника и перейти в диапазон 3650-3700 пунктов, - указывает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. - В дальнейшем российский рынок перейдет к консолидации у достигнутых уровней в ожидании развития событий на рынке акций США".

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