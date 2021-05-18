Потенциал роста котировок акций Газпрома в ближайшие недели сохраняется - BCS Express

Потенциал роста котировок акций "Газпрома" в ближайшие недели сохраняется, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Акции "Газпрома" (+2,2% по итогам торгов в понедельник) могут показаться перегретыми, однако фундаментально текущий подъем котировок абсолютно оправдан. Более того, шансы на продолжение волны роста в ближайшие недели сохраняются. Не исключаю, что до дивидендной отсечки в июле котировки приблизятся к максимумам последних лет, около 270 рублей, на фоне высоких цен на газ и роста поставок на внешние рынки. Глубоких коррекций, чтобы можно было войти в актив пониже, в ближайшее время не ожидаю", - указывает аналитик инвесткомпании.

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