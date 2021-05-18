Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность компаний, глобальная и российская макростатистика:

- Финансовые результаты представят "АЛРОСА", банк "Санкт-Петербург", "Газпром нефть", "Мосэнерго", "МТС", "ОГК-2" и Ozon;

- В 19:00 МСК в России выйдет индекс цен производителей;

- На глобальных рынках в центре внимания будут данные по ВВП европейских стран;

- В США ожидаются предварительные недельные данные по запасам углеводородов, а также статистика по закладкам новых домов.

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