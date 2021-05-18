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18 мая 2021 года 09:38

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 18 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы умеренно снизились по итогам торгов в понедельник, хотя и отступили от сессионных минимумов после потерь предыдущей недели, когда рынок акций США показал худшую динамику примерно за три месяца. Давление на американский фондовый рынок на прошлой неделе оказали данные об ускорении инфляции в США в апреле. Особенно пострадали сильно подорожавшие за последнее время акции компаний технологического сектора. В понедельник они вновь подверглись распродаже. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.

На этой неделе участники рынка ожидают публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции. Представители американского ЦБ говорят, что, согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки. Слабые апрельские данные о занятости в США говорят в пользу сохранения стимулирующих мер Федрезерва, заявил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида в понедельник. Эти данные, по его словам, показали, что США "не добились достаточного прогресса" в движении к цели максимальной занятости, чтобы ФРС могла приступить к сокращению объема выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц.

Кларида отметил также, что усиление инфляционного давления в США в этом году в результате открытия экономики, вероятно, будет временным. Однако ФРС сохраняет бдительность в этом плане, сказал он. "Если мы увидим, что повышательное давление на цены способствует росту инфляционных ожиданий, я не сомневаюсь, что мы прибегнем к нашим инструментам, чтобы ответить на сложившуюся ситуацию", - заявил Кларида.

Другой представитель американского ЦБ - глава ФРБ Бостона Рафаэль Бостик - заявил в понедельник, что не видит причин для сокращения объемов поддержки экономики Федрезервом. "Число рабочих мест в США по-прежнему на 8 млн меньше, чем до пандемии, и пока мы не добьемся серьезного прогресса в преодолении этого отставания, я думаю, нам нужно сохранять очень высокий уровень стимулов", - сказал Бостик.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах во вторник. Это отчасти объясняется тем, что инвесторы принялись скупать акции, подешевевшие после недавнего падения мировых рынков на фоне сохраняющегося пессимизма относительно пандемии коронавируса. При этом региональные рынки проигнорировали последние данные из Японии, согласно которым ВВП страны в первом квартале 2021 года сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Эксперты в среднем ожидали, что японский ВВП уменьшится на 1,2% в январе-марте. В четвертом квартале 2020 года экономика страны выросла на 2,8%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 2,15%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:11 МСК прибавил всего 0,06%, тогда как гонконгский Hang Seng повысился на 1,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 МСК вырос на 1,16%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:14 МСК увеличился на 0,74%.

В свою очередь нефть продолжает дорожать во вторник на фоне растущего оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса в США и Европе. Стоимость Brent приближается к $70 за баррель, цена WTI в понедельник поднялась до максимума более чем за два года. Среди позитивных для рынка сигналов - восстановление туристической активности в США, которое должно подтолкнуть к росту спрос на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Управления транспортной безопасности США, пассажиропоток американских аэропортов достиг в минувшее воскресенье максимального уровня с марта 2020 года, в общей сложности через аэропорты прошло порядка 1,85 млн пассажиров. Сигналы роста спроса на нефть в США, а также Европе и Китае, поддерживают нефтяной рынок, несмотря на то, что в ряде стран Азии, в том числе, в Индии и Японии, эпидемиологическая обстановка остается сложной.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $69,68 за баррель, что на 0,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,1% - до $69,46 за баррель, максимума с марта. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $66,48 за баррель, что на 0,32% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,4% - до $66,27 за баррель, что, по данным Dow Jones, является самым высоким значением с 23 апреля 2019 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,159 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,379 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 мая снизился на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (15-17 мая) 0,03%, опустившись до 720,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,57%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,41%) и "МТС-001P-17" (-0,34%), а в лидерах повышения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,41%), "ЧТПЗ-001Р-05" (+0,28%) и "Магнит БО-002P-01" (+0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-12 объемом от 5 млрд рублей в диапазоне 7,15-7,30% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,28-7,43% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК 18 мая. Техразмещение выпуска запланировано на 2 июня. В предыдущий раз банк выходил с 3-летними бондами серии 002P-11 объемом 1,9 млрд рублей в середине апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7% годовых.

"Онлайн Микрофинанс" 20 мая планирует начать размещение выпуска 3-летних облигаций 1-й серии на 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,5% годовых. У компании в обращении сейчас два выпуска биржевых облигаций на 800 млн рублей и один - классических на 700 млн рублей.

ООО "Дядя Денер" рассчитывает на проведение постепенной реструктуризации и исполнение обязательств по двум выпускам облигаций, по которым ранее были допущены технические дефолты. Компания намерена объявить и провести общее собрание владельцев облигаций по обоим выпускам и вынести на рассмотрение инвесторов возможность предоставления отсрочки по исполнению обязательств на 3 месяца. Этот срок необходим для того, чтобы составить и вынести на суд держателей облигаций уже детальный план по реструктуризации, с четкими сроками и условиями возврата средств. ООО "Дядя Денер" 11 мая допустило технический дефолт при выплате 14-го купона по выпуску БО-П02, а днем позже, 12 мая, техдефолт был зафиксирован также по выпуску БО-П01 эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составляет 554,8 тыс. рублей, по второй - 20 млн 490,408 тыс. рублей. Кроме того, просрочка выплаты по купонам является ковенантой по выпускам, в связи с чем владельцы облигаций могут требовать их досрочного погашения. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 110 млн рублей. Выпуск серии БО-П01 на 60 млн рублей компания разместила в мае 2018 года с погашением (с учетом амортизации) в июле 2021 года. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения. Облигации серии БО-П02 объемом 50 млн рублей были размещены в марте 2020 года с погашением в апреле 2023 года по ставке 13,5% годовых.

Собрание владельцев облигаций серии БО-01 ООО "Дэни колл" не приняло решения по вопросу реструктуризации бондов. Всего в голосовании имели право принимать участие около 1 млн держателей облигаций, для принятия решения необходимо участие не менее 750 тыс. человек. При этом проголосовали около 150 тыс. инвесторов. Большая часть из этих (134 134 инвестора) проголосовали против. В марте уже проходило собрание владельцев облигаций серии БО-01, на нем также не было принято решений ни по одному вопросу. Тогда компания выносила на голосование увеличение срока обращения выпуска до 7 лет, отказ от права требовать досрочного погашения облигаций в случае возникновения такого права, согласие на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по биржевым облигациям новацией, а также утверждение условий указанного соглашения и отказ от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций, в том числе с требованием о признании его банкротом. Компания 21 октября 2020 года допустила первый техдефолт, не исполнив обязательство по выплате 5-го купонного дохода по облигациям серии БО-01 на сумму 33 млн 660 тыс. рублей. Причиной техдефолта стало наличие определения суда о запрете выплаты купонного дохода. Начиная с 5-го купона, эмитент регулярно стал допускать дефолты по всем последующим купонам и досрочным погашениям. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года со ставкой купона в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 7-12-го купонов установлена на уровне 0,1% годовых. Срок обращения бумаг - 3 года, купоны квартальные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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