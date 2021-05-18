Вероятно снижение цен акций МГТС во вторник - BCS Express

Вероятно продолжение снижения цен акций "МГТС" на торгах во вторник, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Совет директоров "МГТС" второй год подряд рекомендовал не выплачивать дивиденды. Решение оказалось полной неожиданностью - в прошлом акции "МГТС" воспринимались многими инвесторами в качестве стабильной дивидендной истории. Отказ от выплат в 2020 году можно было списать на пандемию, но сейчас это решение уже выглядит системным. В такой ситуации снижение цены акций может продолжиться (по итогам торгов понедельника: ап - минус 8,6%, ао - минус 3,7%)", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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