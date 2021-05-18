Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник, скорее всего, ростом на 0,1-0,3% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник, скорее всего, ростом на 0,1-0,3%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3645-3655 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3630, 3620 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3670, 3690 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3650 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, полагает эксперт. Косвенное влияние на индекс Мосбиржи, по его мнению, способна оказать публикация апрельской статистики по объемам закладок новых домов и выданных разрешений на строительство в США (15:30 МСК).

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