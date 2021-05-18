Укрепление рубля ниже 73 руб./$1 маловероятно в настоящее время - "Алор Брокер"

Укрепление курса рубля к доллару ниже уровня 73 руб./$1 маловероятно в настоящее время, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль очень вяло пытается укрепиться, прибавляя во вторник утром 0,1%. Сейчас разгар налогового периода, и российская валюта должна получать поддержку от увеличенных продаж валюты экспортерами. Вот только особого эффекта от этого не наблюдается. Сильной преградой для снижения пары доллар/рубль по-прежнему выступает отметка 73 руб./$1. Не ждем, что пара сумеет закрепиться ниже нее", - отмечает Антонов в комментарии инвесткомпании.

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