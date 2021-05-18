Возможен подъем котировок нефти выше $70/барр. в ближайшее время - BCS Express

Возможен подъем котировок нефти марки Brent выше уровня в $70 за баррель в ближайшее время, однако уверенно закрепиться над этой отметки будет сложно, говорится в комментарии BCS Express.

Цены на нефть в начале недели выросли на фоне открытия британской экономики и восстановления авиаперелетов в США, констатирует эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. Эти события укрепляют уверенность рынка в сильном спросе, который компенсирует увеличение добычи странами ОПЕК+ и поддержит нефтяные цены во II-III кварталах текущего года, отмечает он.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник закрыли торги в районе $69,5 за баррель, в очередной раз все ближе подбираясь к сопротивлению на круглой отметке $70. При благоприятном сентименте уровень может быть взят, однако надолго закрепиться на этих рубежах может быть непросто. В цену заложены большие ожидания по уровню потребления в летний период, малейшие сомнения в этом могут провоцировать волатильность", - указывает Галактионов.

"Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью, опубликованном в понедельник, что текущему рынку соответствуют цены на нефть в диапазоне $62-66 за баррель. Это значит, что премия в цене выше этого диапазона может иметь неустойчивую спекулятивную составляющую", - обращает внимание аналитик BCS Express.

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