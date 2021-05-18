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18 мая 2021 года 09:00
Индекс Мобиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в плюсе - BCS Express
Индекс Мобиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, в плюсе на позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Индекс Мосбиржи в понедельник выглядел чуть сильнее западных площадок, однако общая картина по нему не меняется. Ранее сверху индекс уперся в сопротивление 3700 пунктов Снизу, на 3600-3630 пунктах, проходит ближайшая область поддержки. Еще более важная трендовая точка опоры находится в районе 3550 пунктов. Краткосрочные ожидания в основном нейтральные, при этом шансы на ретест исторических максимумов сохраняются. Ситуация на сырьевых рынках во вторник остается благоприятной, не позволяя развивать коррекционное движение", - пишет аналитик инвесткомпании. Карпунин отмечает, что во вторник финансовые результаты по МСФО за первый квартал опубликуют "АЛРОСА", "Газпром нефть", "МТС", Ozon, "Мосэнерго" и банк "Санкт-Петербург". Также на вторник назначены заседания Совета директоров "Сургутнефтегаза" и "РусАла", в повестке которых есть вопросы по дивидендам, указывает аналитик BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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