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18 мая 2021 года 09:19

Brent подорожала до $69,65 за баррель

Американские фондовые индексы умеренно снизились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах во вторник. Нефть продолжает дорожать во вторник.

Американские фондовые индексы умеренно снизились по итогам торгов в понедельник, хотя и отступили от сессионных минимумов после потерь предыдущей недели, когда рынок акций США показал худшую динамику примерно за три месяца.

По итогам минувшей недели Dow Jones упал на 1,1%, S&P 500 - на 1,4%, Nasdaq - на 2,3%. Все три индекса понесли максимальные недельные потери с 26 февраля, а Nasdaq также продемонстрировал самую длительную череду недельных снижений (четыре недели подряд) с 23 августа 2019 года, по данным MarketWatch.

Давление на американский фондовый рынок на прошлой неделе оказали данные об ускорении инфляции в США в апреле. Особенно пострадали сильно подорожавшие за последнее время акции компаний технологического сектора. В понедельник они вновь подверглись распродаже.

Учитывая приближение сезона корпоративной отчетности к завершению, основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на теме инфляции. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.

"Мы считаем это временным, но как знать", - отмечает инвестиционный стратег Danske Bank Wealth Management Ларс Сковгаард Андерсен, прогнозируя сохранение волатильности на рынках.

На этой неделе участники рынка ожидают публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции.

Представители американского ЦБ говорят, что, согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки.

Слабые апрельские данные о занятости в США говорят в пользу сохранения стимулирующих мер Федрезерва, заявил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида в понедельник. Эти данные, по его словам, показали, что США "не добились достаточного прогресса" в движении к цели максимальной занятости, чтобы ФРС могла приступить к сокращению объема выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц.

Кларида отметил также, что усиление инфляционного давления в США в этом году в результате открытия экономики, вероятно, будет временным. Однако ФРС сохраняет бдительность в этом плане, сказал он. "Если мы увидим, что повышательное давление на цены способствует росту инфляционных ожиданий, я не сомневаюсь, что мы прибегнем к нашим инструментам, чтобы ответить на сложившуюся ситуацию", - заявил Кларида.

Другой представитель американского ЦБ - глава ФРБ Бостона Рафаэль Бостик - заявил в понедельник, что не видит причин для сокращения объемов поддержки экономики Федрезервом. "Число рабочих мест в США по-прежнему на 8 млн меньше, чем до пандемии, и пока мы не добьемся серьезного прогресса в преодолении этого отставания, я думаю, нам нужно сохранять очень высокий уровень стимулов", - сказал Бостик.

Согласно опубликованным в понедельник данным, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае снизился на 2 пункта, однако превысил прогнозы рынка. Значение индикатора составило 24,3 пункта по сравнению с 26,3 пункта в апреле, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали падение показателя до 23,9 пункта.

Котировки акций Discovery Inc. (SPB: DISCA) снизились на 5,1% в понедельник на фоне новостей об объединении компании с медиаподразделением американской AT&T Inc. (SPB: T) - WarnerMedia. В рамках сделки AT&T получит $43 млрд, и ее акционерам будет принадлежать 71% новой компании, акционерам Discovery - 29%. Бумаги AT&T подешевели на 2,7%.

Акции United Airlines Holdings (SPB: UAL) прибавили в цене 2,3%. Американская авиакомпания планирует существенно увеличить провозные емкости в июле 2021 года, отмечая рост спроса на авиаперевозки на фоне активной вакцинации от COVID-19.

Цена бумаг Clarivate PLC повысилась на 0,1%, после того как компания объявила о приобретении ProQuest, предоставляющей программное обеспечение, данные и аналитику, у частной инвестфирмы Cambridge Information Group за $5,3 млрд.

Бумаги Carnival Corp. (SPB: CCL) подорожали на 1,2% на сообщении о том, что семь круизных брендов, входящих в состав компании, - AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn и P&O Cruises (UK) - возобновят круизы с выходом из портов Европы и Карибского бассейна этим летом.

Акции Duke Energy Corp. подешевели на 0,6%. Акционер-активист Elliott Management Corp. предлагает Duke Energy, одной из крупнейших энергетических компаний США, разделить операции на три части. В Elliott считают, что из-за фрагментированности операций акции Duke недооценены, и в случае разделения операций рыночная стоимость ее бизнеса могла бы быть выше как минимум на $12 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 54,34 пункта (0,16%) и составил 34327,79 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 10,56 пункта (0,25%) - до 4163,29 пункта.

Nasdaq Composite потерял 50,93 пункта (0,38%) и составил 13379,05 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах во вторник.

Это отчасти объясняется тем, что инвесторы принялись скупать акции, подешевевшие после недавнего падения мировых рынков на фоне сохраняющегося пессимизма относительно пандемии коронавируса, пишет агентство Associated Press.

Учитывая приближение сезона корпоративной отчетности к завершению, основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на теме инфляции.

На этой неделе участники рынка ожидают публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.

При этом региональные рынки проигнорировали последние данные из Японии, согласно которым ВВП страны в первом квартале 2021 года сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Снижение отмечено впервые со второго квартала прошлого года.

Эксперты в среднем ожидали, что японский ВВП уменьшится на 1,2% в январе-марте. В четвертом квартале 2020 года экономика страны выросла на 2,8%.

Спад в японский экономике, вызванный новой волной карантинных ограничений из-за COVID-19, является временным, считают эксперты. В качестве положительного фактора для страны они отмечают рост экономик США и Китая, являющихся крупнейшими торговыми партнерами Японии, пишет The Wall Street Journal.

В пересчете на годовые темпы японский ВВП в январе-марте упал на 5,1% после подъема на 11,6% в четвертом квартале. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение на 4,6%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:05 МСК поднялся на 2,25%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Japan Steel Works (+8,7%), T&D Holdings Inc. (+7,7%) и Recruit Holdings Co. (+7,6%).

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. растет на 3,4%, инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. - на 2,4%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 2,1%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 0,3%.

Лидерами снижения выступают бумаги Nippon Light Metal Holdings Co. (-4,5%), Nisshin Seifun Group Inc. (-4,1%) и Tokyo Gas Co. (-1,9%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:11 МСК вырос на 0,06%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции фармацевтической компании Sino Biopharmaceutical (+4,7%), брокерской CITIC (+4,5%) и нефтяной China Petroleum & Chemical Corp. (+4,4%).

Котировки бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding поднимаются на 0,8%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 0,2%.

В лидерах падения оказались бумаги выпускающей спортивную продукцию Anta Sports Products (-1,8%), сети ресторанов Haidilao International Holding (-0,9%) и автопроизводителя Geely Automobile Holdings (-0,8%).

Акции производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. дешевеют на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 МСК повысился на 1,16%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,1%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 3%.

Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. прибавляют в цене 1,8%, Kia Corp. - 1,7%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:14 МСК вырос на 0,74%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto выросла на 2,1% и на 2,4% соответственно.

Нефть продолжает дорожать во вторник на фоне растущего оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса в США и Европе.

Стоимость Brent приближается к $70 за баррель, цена WTI в понедельник поднялась до максимума более чем за два года.

Среди позитивных для рынка сигналов - восстановление туристической активности в США, которое должно подтолкнуть к росту спрос на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Управления транспортной безопасности США, пассажиропоток американских аэропортов достиг в минувшее воскресенье максимального уровня с марта 2020 года, в общей сложности через аэропорты прошло порядка 1,85 млн пассажиров.

Американская авиакомпания United Airlines в понедельник сообщила, что бронирование авиабилетов на летний сезон в этом году превысило уровень прошлого года на 214%. В связи с этим United намерена добавить 400 рейсов в ежедневный график полетов с июля.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $69,65 за баррель, что на $0,19 (0,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,75 (1,1%) - до $69,46 за баррель, максимума с марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $66,45 за баррель, что на $0,18 (0,27%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,9 (1,4%) - до $66,27 за баррель, что, по данным Dow Jones, является самым высоким значением с 23 апреля 2019 года.

Сигналы роста спроса на нефть в США, а также Европе и Китае, поддерживают нефтяной рынок, несмотря на то, что в ряде стран Азии, в том числе, в Индии и Японии, эпидемиологическая обстановка остается сложной, пишет агентство Bloomberg.

"Очевидно, что рынок фокусируется на США, Европе и Китае", - отмечает аналитик Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли. Согласно прогнозу эксперта, цена Brent поднимется до $72 за баррель за короткое время, после того как преодолеет важный уровень сопротивления - $70 за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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