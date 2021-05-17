Рынок акций РФ начал неделю с осторожного роста вслед за нефтью, лидировал Аэрофлот

Москва. 17 мая. Рынок акций РФ начал неделю с осторожного роста индексов вслед за нефтью (Brent вновь превысила $69 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы из-за опасений ужесточения монетарной политики центробанков на фоне нарастающей инфляции; лидерами роста выступили бумаги "Аэрофлота" и "Газпрома".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3639,61 пункта (+0,1%, максимум сессии - 3658,78 пункта), индекс РТС - 1551,36 пункта (+0,2%); динамика цен основных "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 5,3%.

Доллар стоит 73,9 рубля (-0,11 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+5,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), "Газпрома" (+1,3%), "Мосбиржи" (+1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в апреле 2021 года упал на 23% в сравнении с апрелем 2019 года, до 7,2 млн человек, следует из оперативных данных Росавиации. Однако в сравнении с апрелем 2020 года, когда внутренние и зарубежные рейсы из РФ были ограничены из-за COVID-19, пассажиропоток вырос почти в 10 раз.

Поддержку акциям "Газпрома" в понедельник оказал ряд новостей. Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе сообщил, что газопровод "Северный поток 2" будет построен, на сегодняшний день осталось построить еще 80 км. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство газопровода "Северный поток 2" в германской исключительной экономической зоне, сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, концерн опубликовал сильный квартальный отчет по РСБУ: чистая прибыль составила 362,637 млрд рублей после 294,748 млрд рублей убытка за январь-март 2020 года (данные за прошлый год пересмотрены). Опубликованный показатель чистой прибыли является максимальным за последние девять кварталов. Больше был только в четвертом квартале 2018 года - 538,224 млрд рублей.

Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил в понедельник, что третья линия завода "Арктик СПГ 2" может быть запущена на год раньше срока - не в 2026, а в 2025 году.

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-4,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-2,9%), TCS Group (MOEX: TCSG) (-2,6%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, попытки рынка акций РФ подрасти с утра оказались сопряжены с проблемой неуверенности покупателей, поскольку на рынках сохраняются инфляционные опасения и признаки дисбаланса в мировой цепочке спроса и предложения. Сужение доходностей UST может поддержать акции российского технологического сектора и истории роста. Рост цен на золото и цветные металлы поддерживает бумаги металлургов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, мировые площадки и нефтяные цены в начале дня корректировали мощное восходящее движение пятницы. Негативом выступили более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам в Китае. Кроме того, сохраняется беспокойство по поводу усиления пандемии во многих регионах, особенно в Индии и Японии. Также опасения по-прежнему вызывает ускорение инфляции в США, ставящее под угрозу мягкую монетарную политику ФРС.

Рубль ослаб из-за умеренного ухудшения ситуации на мировых рынках. Дополнительное давление на рублевые активы может оказывать определенное беспокойство, связанное с ситуацией на границе Армении и Азербайджана, способной привести к эскалации конфликта между двумя странами.

Нефть возобновила рост и обновила пятничную вершину, несмотря на ухудшение ситуации с пандемией в Азии. Кроме Индии и Японии ускорение заболеваемости коронавирусом наблюдается в Сингапуре и на Тайване. На этом фоне Сингапур с пятницы ввел новые ограничительные меры, а власти Тайваня в субботу повысили уровень эпидемиологической опасности в Тайбэе.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций днем снижался вместе с фондовой Европой, поскольку инвесторы продолжают опасаться разогрева инфляции и возможного разворота в политике ведущих регуляторов. Плюс к этому коронавирусная ситуация в ряде стран вновь начала ухудшаться, хотя в Великобритании и США успешная вакцинация населения, напротив, помогает снимать ограничительные меры.

EBITDA группы "Акрон" (MOEX: AKRN) (-0,1%) по МСФО в I квартале 2021 года выросла в 2,2 раза к аналогичному периоду 2020 года (до 15,74 млрд рублей), чистая прибыль составила 10,6 млрд рублей против 10,1 млрд рублей убытка годом ранее. Чистый долг "Акрона" по итогам I квартала составил 99,5 млрд рублей, почти не изменившись с конца 2020 года. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 2,3х против 2,8х на конец прошлого года. Хорошие показатели "Акрона" обязаны благоприятной конъюнктуре на рынках удобрений. Например, в I квартале 2021 года мировые цены на карбамид выросли до максимальных за последние семь лет $350 за тонну FOB Балтика. При этом и во II квартале компания видит хороший спрос на собственную продукцию, однако основным приоритетом в среднесрочной перспективе по-прежнему считает снижение долговой нагрузки.

Среднесрочные перспективы рубля улучшаются благодаря сигналам о старте переговорного процесса между США и РФ: 20 мая пройдет встреча глав МИД РФ и Госдепа США. Коррекция в нефти, которая зарождалась на прошлой неделе, довольно быстро завершилась и пока данный актив находится в ситуации неустойчивого равновесия. Ожидания на II полугодие ухудшились, но текущие проблемы с COVID-19 в Индии, Японии и на Тайване заставляют проявлять осторожность.

На фоне беспокойств по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Азии сохраняются позитивные ожидания на II полугодие. В Индии объемы переработки нефти снизились в мае на 20%. С другой стороны, китайские НПЗ перерабатывали в апреле около 14,09 млн б/с, что выше 13,1 млн баррелей суточной переработки в апреле прошлого года, но ниже рекордного показателя 14,2 млн б/с в ноябре. Ситуация с индийской волной коронавируса также начинает подавать признаки улучшения (за последние сутки в стране было зафиксировано чуть более 281 тыс. новых случаев, что является существенным улучшением за последние две недели, когда число заболевших превышало 400 тыс.). Поэтому можно прогнозировать, что дальнейшая вакцинация и карантинные меры смогут постепенно вернуть экономику на нормальные рельсы, считает аналитик.

Компании Sanofi (SPB: SNY) и GlaxoSmithKline объявили о скором начале третьей фазы испытаний своей вакцины против COVID-19. В целом можно ждать негативной динамики американского рынка вплоть до публикации в среду протокола заседания ФРС. Однако коррективы могут внести представители регулятора, включая вице-президента Ричарда Клариду и президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, которые будут выступать в понедельник, полагает Кочетков.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, нефть в понедельник сохраняет волатильность на фоне неопределенности относительно прогнозов динамики спроса на сырье в свете ситуации с новым коронавирусом. На настроение инвесторов влияют вспышки заболеваемости коронавирусом в некоторых частях Азии. С другой стороны, оптимизму инвесторов способствует восстановление спроса на "черное золото" в других ключевых районах мира - в Европе и США.

Вернуться к рекордным уровням по индексу МосБиржи будет возможно лишь при сохранении оптимистичных общерыночных настроений, стабильных ценовых уровней нефти и ожидающейся встречи в июне лидеров РФ и США. Индекс МосБиржи пока копит силы в пределах 3600-3650 пунктов, отмечает аналитик.

В США в пятницу индексы акций выросли на 1,1-2,4%, но неделя завершилась снижением. По итогам минувшей недели Dow Jones потерял 1,1%, S&P 500 - 1,4%. Nasdaq упал на 2,3% на фоне распродаж акций технологических компаний. Давление на американский фондовый рынок на минувшей неделе оказали данные об ускорении инфляции в США в апреле.

Представители ФРС на прошлой неделе снова заявляли, что, согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), но проседают Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE снизились на 0,1-0,3%) и США (индекс S&P 500 теряет 0,5%).

Правительство Японии ввело чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии COVID-19 еще в трех префектурах страны (Хоккайдо, Окаяма и Хиросима) с 16 по 31 мая. Цены производителей (индекс PPI) в Японии в апреле выросли на 3,6% в годовом выражении (максимальный подъем с сентября 2014 года) и на 0,7% в помесячном. Аналитики в среднем прогнозировали повышение соответственно на 3,1% и 0,5%.

Экономическая активность в Китае в апреле несколько замедлилась после резкого скачка в предыдущий месяц, который был обусловлен, в том числе, низкой базой для сравнения. Розничные продажи подскочили на 17,7% в годовом выражении при прогнозах роста на 24,9% после мартовского взлета на 34,2%. Розничные продажи в апреле выросли девятый месяц подряд, однако темпы повышения были минимальными с декабря прошлого года.

Объем промышленного производства КНР в прошлом месяце повысился на 9,8% в годовом выражении после скачка на 14,1% в марте. Результат совпал с ожиданиями экспертов, сообщает Trading Economics.

В США индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае снизился до 24,3 пункта при прогнозах снижения до 23,9 пункта с апрельских 26,3 пункта.

На нефтяном рынке цены в понедельник вернулись к росту; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1 выше уровня закрытия основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $69,39 за баррель (+1% и +2,5% в пятницу), июньская цена WTI - $66,12 за баррель (+1,2% и +2,4% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 0,6%. WTI - на 0,7%.

Рынок продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в Азии, где все больше стран ужесточают карантинные ограничения, пишет S&P Global Platts.

Рост заболеваемости коронавирусом, в частности, наблюдается в Сингапуре и на Тайване. Сингапур 14 мая ввел новые ограничительные меры, чтобы сдержать распространение заболевания. Власти Тайваня в субботу повысили уровень эпидемиологической опасности в Тайбэе.

В индийской столице карантинные меры были продлены до 24 мая. Ограничения были продлены и в других частях Индии, включая штаты Махараштра и Западный Бенгал.

Эксперты предупреждают о понижательных рисках для нефтяных цен из-за ситуации с COVID-19 в Азии, однако отмечают, что поддержку рынку оказывает рост спроса в США и Европе. Они ожидают, что ближайший фьючерс на нефть Brent будет торговаться около $69 за баррель.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 5 единиц - до 453 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+33%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+15,3% и +11,3% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+14%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+9,9%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+4,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,6%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+4,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,9%).

Группа "Русагро" (MOEX: AGRO) (+1,3%) в I квартале 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО более чем в два раза (на 115%), до 6,526 млрд рублей с 3,041 млрд рублей в I квартале 2020 года, сообщила компания.

Золотодобытчик Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2,5%) по итогам 2020 года увеличил EBITDA на 32%, до $350,7 млн, сообщила компания. Аналитики ожидали, что этот показатель составит порядка $317-337 млн. По итогам 2020 года Petropavlovsk получил убыток в $48,9 млн против прибыли годом ранее, однако скорректированная чистая прибыль выросла почти втрое, до $76,1 млн.

Подешевели акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-15,8%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-8,6%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-6,7% после отсечки дивидендов за 2020 год в размере 38 рублей на акцию), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-5,1%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (-4,9%), бумаги "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3,3%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-3,1%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-2,6% и -2,7% "префы").

Совет директоров OR Group (ранее - группа компаний "Обувь России" (MOEX: OBUV)) (-0,6%) рекомендовал акционерам на годовом собрании 18 июня принять решение не выплачивать дивиденды за 2020 год.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,19 млрд рублей (из них 9,62 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 9,02 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,96 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).