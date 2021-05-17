Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали яркой динамики на фоне стабильных UST

Москва. 17 мая. Котировки российских еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) и отсутствия новых сообщений на геополитическую тематику. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов по итогам дня оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 2 базисных пункта, составив 115,47% от номинала, что соответствует доходности 1,78% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта по отношению к пятнице, составив 100,973% от номинала (доходность, как и днем ранее, составила 0,025% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 1 пункт, составив 175,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 32 базисных пункта - до 131,16% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,79% годовых), а цены евробондов с погашением в 2042 году выросли на 21 базисный пункт, до 126,29% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,79% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 2 базисных пункта - до 113,33% от номинала, что соответствует доходности 1,95% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов РФ с погашением в 2023 году снизились на 2 базисных пункта, до 109,035% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 0,94% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 17 базисных пунктов, подорожав до 123,91% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,8% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 10 пунктов, до 111,3% от номинала (доходность снизилась почти на 2 базисных пункта, до 2,255% годовых).

"Сегодня динамика российских еврооблигаций в целом была спокойной. При этом видно, что опубликованные на прошлой неделе данные об апрельском росте инфляции в США по-прежнему оказывают определенное давление на рисковые активы, в частности после небольшого отскока возобновилось падение американских акций. Таким образом, опасения относительно того, что растущая инфляция в США может заставить Федрезерв к более раннему ужесточению денежно-кредитной политики, не дают сформироваться на мировых долговых рынках тенденции к ценовому росту. При этом сегодняшняя относительно стабильная ситуация в секторе US Treasuries может в любой момент ухудшиться, и тогда долговым рынкам не миновать новой волны распродаж", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"На этой неделе участники рынка ждут публикации протоколов последнего заседания ФРС, и не исключено, что тема возможного ужесточения ДКП тем или иным образом будет в них фигурировать. Хотя представители американского ЦБ продолжают убеждать инвесторов в том, что рост инфляции, скорее всего, будет временным и Федрезерв не будет спешить со сворачиванием стимулирующих программ и повышением ставок, тем не менее некоторые рисковые активы с середины прошлой недели находятся под давлением продавцов. И в этом плане протоколы ФРС в некоторой степени могут прояснить ситуацию относительно дальнейших шагов американского регулятора", - отметил Пшонковский.