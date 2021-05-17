Цена нефти на текущей неделе может приблизиться к отметке $70/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Цена нефти на текущей неделе может приблизиться к отметке $70 за баррель Brent, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Поддержку рынку нефти оказывают сообщения о постепенном снятии ограничений в Европе. В то же время эпидемиологическая ситуация в Индии и ряде других стран продолжает оставаться тяжелой, а индийский штамм вируса постепенно распространяется в других регионах. На прошлой неделе был опубликован ряд месячных докладов по рынку нефти. Так, ОПЕК сохранила свой прогноз по росту спроса в 2021г на уровне в 5,95 млн барр./сутки, прогноз Минэнерго США также остался неизменным и составил 5,4 млн барр./сутки. В то же время Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило свой прогноз на 0,27 млн барр./сутки до 5,4 млн барр./сутки. Однако в комментариях к докладу МЭА напомнило об ожиданиях сильного восстановления спроса во второй половине года, и рынок предпочел сосредоточиться на этом позитивном моменте. На сегодняшний день работа трубопровода Colonial Pipeline уже восстановлена, и эффект от ограничения поставок угас даже для цен на бензин", - отмечают эксперты банка.

Также они указывают, что судьба иранской ядерной сделки пока остается неопределенной - несмотря на сообщения о том, что США готовы снять основные санкции с Ирана, конкретных решений пока не принималось. Как сообщает Bloomberg, Иран уже готовится к увеличению поставок нефти, рост предложения в мире негативно скажется на ценах.

По мнению экспертов банка, на этой неделе фьючерсы Brent могут вновь попробовать приблизиться к $70/барр. Brent, но вряд ли смогут надолго закрепиться выше этой отметки.

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