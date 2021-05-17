"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "МТС" с целью 388 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Группа компаний "МТС" 18 мая представит свои финансовые результаты за 1К21г. Мы ожидаем, что рост выручки замедлился относительно предыдущего квартала по большей части из-за динамики в сегменте мобильной связи. В будущих периодах рост доходов этого направления может вернутся к прежней траектории. В данный момент мы не сомневаемся, что в 2021г компании удастся достигнуть обозначенных целей с ростом выручки и OIBDA не менее 4% г/г. Также мы полагаем, что дивиденды "МТС" в текущем календарном году могут превысить 31 руб. на акцию, что даст привлекательную доходность более 9,5% к актуальной цене. Дополнительную поддержу продолжает оказывать обратный выкуп акций. Мы по-прежнему рекомендуем покупать акции группы с целевой ценой 388 руб. за бумагу", - отмечает аналитик "Велес Капитала" Артем Михайлин.

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