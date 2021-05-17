Возможен рост цены акций Сургутнефтегаза в ближайшее время - BCS Express

Возможен рост котировок обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"Котировки обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" в понедельник вышли из диапазона консолидации. Текущая техническая картина сигнализирует о возможности начала новой волны роста, ближайшими целями и в то же время уровнями сопротивления выступают области 37,5-38 руб. и 40-42 руб. за штуку", - указывает эксперт инвесткомпании Никита Покровский.

Исторически фундаментальная картина не слишком влияет на цену обыкновенных акций "Сургутнефтегаза", констатирует аналитик.

Покровский обращает внимание, что для многих компаний падение чистой прибыли почти в 4 раза в годовом выражении, до 179,6 млрд руб., можно было бы считать негативным фактором. Но пятничный отчет "Сургутнефтегаза" нисколько не смутил инвесторов, активно покупавших бумаги в понедельник на открытии.

Компания показала увеличение выручки за прошлый квартал до 397,3 млрд руб., что на 34% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Прибыль от продаж в отчетный период достигла 81,7 млрд руб., увеличившись в годовом выражении в 3,4 раза.

Ликвидные активы "Сургутнефтегаза" так называемая кубышка, в I квартале составили 3,786 трлн руб., прибавив 6,1% к значению показателя на начало года, указывает Покровский. "Сургутнефтегаз" держит на своих счетах около $50 млрд, что больше, чем капитализация компании.

"Совет директоров "Сургутнефтегаза" 18 мая даст рекомендации по дивидендам за 2020 год. По обыкновенным акциям конкретные уровни дивидендов не регламентированы. В последние годы по бумагам выплачивается 0,6-0,65 руб. на акцию. Объективных причин для изменения ситуации по итогам 2020 года не появлялось", - отмечает эксперт BCs Express.

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