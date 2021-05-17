Возможно повышение ставки ЦБ РФ на 25 б.п. в июне - "ВТБ Мои Инвестиции"

Возможно повышение ключевой ставки Банка России еще на 25 б.п. на заседании 11 июня 2021 года, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Замедление инфляции в апреле с 5,8% до 5,5% г/г техническое, темпы роста цен по прежнему выше таргетируемого ЦБ уровня, отмечают эксперты. Рост цен на непродовольственные товары может продолжиться в ближайшие месяцы на сильном потребительском спросе в условиях закрытых границ, считают они.

"Вместе с активным восстановлением экономики это, вероятно, позволит Банку России продолжать повышение ключевой ставки. Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 11 июня. Ожидаем её повышения ещё на 25 б.п. Ориентир ключевой ставки на конец 2021 года - 5,5-5,75%", - полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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