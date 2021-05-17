Рубль днем перешел к снижению к доллару и евро вслед за дешевеющей нефтью

Москва. 17 мая. Доллар и евро развернулись вверх и немного подрастают на "Московской бирже" в понедельник днем после снижения на старте торгов, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне возобновившегося падения цен на нефть.

Курс доллара США составил 74,07 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,96 руб./EUR1, подорожав на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,9 копейки - до 81,22 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 мая на 14,31 копейки, до 73,8537 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,35 копейки, до 89,6584 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после небольшого укрепления на старте торгов рубль развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро вслед за котировками нефти, снижающимися на опасениях увеличения экспорта иранской нефти в случае снятия санкций США. Переговоры по иранской ядерной программе в настоящее время продолжаются, и их исход пока остается неопределенным.

Участники рынка ждут результатов встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая состоится 20 мая на полях министерской сессии Арктического совета. Как сообщил высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства. Блинкен в разговоре с Лавровым намерен обсудить тему строительства "Северного потока 2".

Кроме того, по его словам, встреча Блинкена и Лаврова будет направлена на то, чтобы обсудить работу в областях, где у России и США "есть взаимные интересы". "Мы не стремимся к эскалации, мы просто, опять же, ищем более предсказуемые, стабильные отношения. И, я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым", - добавил чиновник.

Глобальные инвесторы на этой неделе ожидают публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции, пишет CNBC. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.

Несколько представителей ФРС на прошлой неделе подчеркнули, что, по их мнению, текущая динамика инфляции временная, поэтому они не ожидают более быстрого повышения процентных ставок. Так, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что Федрезерву необходимо оценить статданные по рынку труда и инфляции еще за несколько месяцев, прежде чем принимать решение о том, когда стоит приступать к сокращению стимулов.

"Сильный рост цен в США привел к укреплению доллара к основным мировым валютам, что в свою очередь негативно повлияло на курсы EM на прошлой неделе. Рубль не был исключением, но под конец недели доллар скорректировался вниз, и рубль смог отыграть потерянные позиции. Дополнительную поддержку российским активам оказывали заявления президента Байдена и главы Минэнерго США о том, что российские власти вряд ли причастны к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline, а также новости о планах провести встречу глав МИД РФ и США на текущей неделе. Участники планируют обсудить "Северный поток - 2", и готовность к диалогу по такой довольно спорной теме поддерживает рыночный позитив. Характер встречи президентов РФ и США пока обсуждается, ранее Джо Байден высказывался о намерениях провести ее в июне. Рынок позитивно воспринимает предстоящую встречу, и раскрытие ее подробностей может поддержать российские активы. Рубль сохраняет небольшой потенциал укрепления, но курс вряд ли опустится ниже 73,5 руб./$1 в ближайшие дни", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В пользу укрепления рубля говорит стартовавший в РФ налоговый период, хотя на этой неделе его положительное влияние на курс "россиянина" будет минимальным. Если нефть продолжит удерживать позиции, а доллар не сможет привлечь спрос, в ближайшие дни пара может опуститься в направлении уровня 73 руб./$1. Однако в случае возвращения геополитических рисков котировки с легкостью вернутся выше 75 руб./$1. В случае с парой "евро-рубль" ожидается продолжение торгов под психологической отметкой 90 руб./EUR1", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть эталонных сортов возобновили снижение днем в понедельник. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК опустилась на 0,42% - до $68,42 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,41% - до $65,09 за баррель.

Рынок продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в Азии, где все больше стран ужесточают карантинные ограничения, пишет S&P Global Platts. Рост заболеваемости коронавирусом, в частности, наблюдается в Сингапуре и на Тайване. Сингапур 14 мая ввел новые ограничительные меры, чтобы сдержать распространение заболевания. Власти Тайваня в субботу повысили уровень эпидемиологической опасности в Тайбэе.

В индийской столице карантинные меры были продлены до 24 мая. Ограничения были продлены и в других частях Индии, включая штаты Махараштра и Западный Бенгал.

В то же время, США, Китай и некоторые европейские страны уверенно восстанавливаются после пандемии на фоне ускорения вакцинации. Премия ближайшего контракта на нефть Brent к последующему начала увеличиваться, что свидетельствует об ожидающемся дефиците предложения.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов в основном выросли в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,11% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 5,15% годовых. Ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 5,28% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 1 б.п., поднявшись до 5,7% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 5,8% годовых.