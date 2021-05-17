Возможно краткосрочное снижение доходности ОФЗ - BCS GM

Возможно краткосрочное снижение доходности ОФЗ, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM) Кити Панцхава и Юрий Голбан.

"Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе доходности ОФЗ могут снизиться с локальных максимумов на фоне смягчения негативных факторов, в частности замедления инфляции (в апреле до 5,5% по сравнению с 5,8% в марте), а также снижения геополитических рисков, - пишут эксперты инвесткомпании. - Как следствие, мы ждем восстановления и в корпоративных выпусках, доходности которых на прошлой неделе выросли вслед за ОФЗ. Однако на среднесрочном горизонте сохраняются риски того, что инфляция будет замедляться медленнее ожиданий из-за более сильного ужесточения монетарной политики ЦБ".

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