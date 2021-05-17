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17 мая 2021 года 15:47

Вероятен подъем ставки ЦБ РФ на 25-50 б.п. на заседании 11 июня - BCS GM

Вероятен подъем ключевой ставки Банка России на 25-50 б.п. по итогам заседания 11 июня текущего года, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Растущая инфляция в РФ и мире будет заставлять ЦБ ужесточать свою денежную политику и далее. Мы считаем, что ставка ЦБ будет расти до тех пор, пока ее реальное значение перестанет быть отрицательным. Это может произойти уже во 2П21 после ожидаемого нами снижения уровня годовой инфляции. Но в краткосрочной перспективе ЦБ будет вынужден поднимать ключевую ставку: на следующем заседании 11 июня мы прогнозируем рост ставки на 25-50 б.п." - указывает главный экономист Владимир Тихомиров.

Эксперт BCS GM при этом отмечает, что, несмотря на растущую волатильность на мировых фондовых рынках и рынке нефти, вызванную ростом инфляционных ожиданий, продолжает ожидать постепенного снижения инфляции в РФ во второй половине 2021 года. "По нашей оценке, на конец 2021 года ИПЦ может упасть на 4,5-5% г/г, а ключевая ставка ЦБ составит 5,25-5,5%", - пишет он.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


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