BCS Express рекомендует покупать GDR Mail.ru с целью 1600 руб

BCS Express рекомендует покупать GDR Mail.ru от 1500 руб. с целью 1600 руб. за штуку на горизонте 3 недель. Потенциальная доходность: 6,7%, стоп-лосс: на 3-4% ниже цены открытия, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Стоит отметить, что рекомендация спекулятивная, - подчеркивает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. - На текущий момент пока нет по-настоящему сильных сигналов к развороту падающего тренда и смене сентимента. Поэтому существует вероятность, что после технического отскока и разгрузки индикаторов снижение может продолжиться. О качественном улучшении ситуации можно будет говорить при сломе нисходящей тенденции, верхняя граница которой сейчас находится вблизи 1650 руб. Выше также проходит важная зона сопротивления 1685-1700 руб., пробой которой мог бы стать позитивным сигналом для быков".

Акции Mail.ru Group сильно просели в цене с начала года, напоминает Пучкарев. Бумаги движутся в нисходящем тренде, при этом фундаментальных драйверов для столь сильного падения обозначить сложно.

"Ускорение снижения в последние дни создало интересную техническую картину для открытия спекулятивных длинных позиций. В пользу отскока намекает экстремальная перепроданность, осцилляторы на дневном интервале готовятся дать первые сигналы на покупку", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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