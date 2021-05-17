"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 0,056 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целевой ценой 0,056 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-7 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 0,048 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ПАО "Банк ВТБ" продемонстрировал сильную отчетность за 1К21. Так, реализовался двукратный рост прибыли благодаря неплохим результатам по основным направлениям деятельности, а также существенному снижению расходов на кредитный риск. Руководство банка продолжает с оптимизмом смотреть на перспективы всего 2021г и ожидает кратного восстановления показателей прибыли после спада в прошлом году. Эмитент планирует направить на дивиденды за 2020г 50% прибыли. При этом руководство банка намерено сохранить такой коэффициент выплат и в будущем, что должно привести к резкому росту дивидендов", - отмечают эксперты "Финама".

"С точки зрения теханализа, бумага торгуется вдоль восходящей линии поддержки. При покупке на 17,5% от портфеля и выставлением стоп-заявки на уровне 0,048 руб., риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают аналитики инвесткомпании.

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