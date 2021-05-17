Рубль сохраняет небольшой потенциал для укрепления - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет небольшой потенциал для укрепления, но курс вряд ли опустится ниже 73,5 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Сильный рост цен в США привел к укреплению доллара к основным мировым валютам, что в свою очередь негативно повлияло на курсы EM, отмечают аналитики банка. Рубль так же не был исключением, курс в моменте поднимался выше 74,6 руб./$1. Однако под конец недели доллар корректировался вниз, и рубль смог отыграть потерянные позиции - сегодня курс находится около 73,8 руб./$1.

"Дополнительную поддержку российским активам оказывали заявления главы Минэнерго США о том, что российские власти вряд ли причастны к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline, а также новости о планах провести встречу глав МИД РФ и США на неделе с 17 мая. Участники планируют обсудить "Северный поток - 2", и готовность к диалогу по такой довольно спорной теме поддерживает рыночный позитив. Характер встречи президентов РФ и США пока обсуждается, ранее Джо Байден высказывался о намерениях провести ее в июне. Рынок позитивно воспринимает предстоящую встречу, и раскрытие ее подробностей может поддержать российские активы. Рубль сохраняет небольшой потенциал для укрепления, но курс вряд ли опустится ниже 73,5 руб./$1 в ближайшие дни", - прогнозируют эксперты банка.

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