ПСБ рекомендует покупать акции ТГК-1

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "ТГК-1" в качестве привлекательной дивидендной идеи, сообщается в обзоре.

ТГК-1 в первом квартале 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 0,5% по сравнению с показателем первого квартала 2020 года - до 4,396 млрд рублей, констатируют аналитики ПСБ. Выручка возросла на 17,2% - до 32,503 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 3,5% и составил 8,308 млрд рублей. Операционная прибыль увеличилась на 0,7% - до 5,429 млрд рублей.

"Оцениваем результаты нейтрально. Рост выручки компании был нивелирован ростом операционных расходов, в частности, на топливо, что привело к умеренному увеличению прибыли. Компания остается привлекательной в качестве дивидендной идеи. Ожидаемая дивидендная доходность складывается на уровне 8,7% (дивиденд за 2020 год). Рекомендуем покупать акции ТГК-1", - указывают в ПСБ.

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