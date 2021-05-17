"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сургутнефтегаза

"Финам" рекомендует покупать обыкновенные и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 41,1 руб. и 51,8 руб. за штуку соответственно, что предполагает потенциал роста в перспективе 12 месяцев 15,1% для обыкновенных акций и 15,1% для "префов", говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперт "Финама" Сергей Кауфман отмечает следующие позитивные факторы для покупки бумаг:

- Восстановление цен на нефть, слабый рубль и постепенное ослабление ограничений ОПЕК+ позволят финансовым результатам "Сургутнефтегаза" восстановиться в 2021г.

- "Сургутнефтегаз" держит на своих счетах почти $ 50 млрд - больше, чем капитализация компании. Цель - неизвестна.

- Дивиденды на привилегированные акции зависят от валютной переоценки кубышки за год. Благодаря этому дивидендная доходность по префам по итогам 2020г составит 14,9%.

Однако аналитик указывает, что отсутствие стратегии использования денежных средств и в целом прозрачности компании не дает рынку учесть кубышку в оценке акций "Сургутнефтегаза", что ограничивает потенциальный апсайд.

Эксперт "Финама" Сергей Кауфман отмечает следующие позитивные факторы для покупки бумаг: