Рынок акций РФ утром консолидируется на смешанных внешних сигналах, выросли Аэрофлот и Газпром

Москва. 17 мая. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в понедельник приступил к консолидации при смешанной динамике blue chips из-за разнополярных сигналов с внешних рынков капитала; индекс Мосбиржи протестировал рубеж 3650 пунктов и откатился к 3635 пунктам, при этом выросли бумаги "Аэрофлота" и "Газпрома".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3635,85 пункта (-0,1%, максимум сессии - 3658,78 пункта), индекс РТС - 1549,08 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,6%.

Доллар стоит 73,95 рубля (-0,06 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,1%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+3,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9% и +0,6% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%, до 251,8 рубля - максимум с января 2020 года), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Московской Биржи" (+1,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Газопровод "Северный поток 2" будет построен, на сегодняшний день осталось построить еще 80 км, сообщил генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, опережающие показатели добычи нефти на американском континенте продолжают расти, указывая на перспективы роста производства во II полугодии 2021 года. По оценке EIA, к концу года добыча в США может составить около 11,3 млн б/с. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что общее количество буровых в США вырастет в среднем до 480-500 установок к IV кварталу 2021 года, причем большая часть этого прироста будет приходиться на Permian (35-45 установок), Eagle Ford в Техасе (5-10 установок) и Bakken в Северной Дакоте (3-5 установок). В настоящий момент совокупное число нефтяных и газовых установок в США составляет 452 установки.

Краткосрочный взгляд на нефть нейтральный, при этом риски смещены в сторону снижения. В текущие цены заложены достаточно оптимистичные прогнозы по спросу во II-III кварталах, которые могут и не реализоваться. В фокусе внимания могут оставаться индикаторы потребления в крупнейших странах-потребителях: США, Китае, Индии и Евросоюзе. По-прежнему тревогу вызывает ситуация с COVID-19 в Индии и Азии в целом. Некоторые индийские штаты заявили в воскресенье, что продлят блокировку COVID-19, чтобы помочь сдержать пандемию. Сингапур закрывает школы на фоне роста числа заражений, а Япония объявила чрезвычайное положение еще в трех префектурах. Пока что расширение эпидемии в Азии не оказывает существенного влияния на котировки, поскольку аналитики ожидают успехов в вакцинации и сильный сезонный скачок спроса, который компенсирует возможные негативные эффекты, полагает Галактионов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич полагает, что существенным фактором для рынков продолжает выступать оценка инвесторами рисков более раннего сворачивания стимулирующей денежно-кредитной политики в Штатах. На прошедшей неделе эти опасения были поддержаны статистикой по инфляции, которая оказалась выше прогнозов и вышла на многолетние максимумы. В сложившейся ситуации рынки будут следить за выступлениями представителей ФРС, которые в рамках словесных интервенций продолжат успокаивать рынки, указывая на временность инфляционного всплеска и необходимости удерживать стимулирующую политику продолжительное время на фоне сохранения рисков для экономики со стороны пандемии коронавируса. Плюс к этому инвесторы обратят внимание на публикацию протоколов заседания ФРС, где будут искать намеки на возможные действия регулятора в случае продолжительного инфляционного давления.

Наибольшие опасения сейчас вызывает ситуация с коронавирусом в развивающихся странах, а также в Японии. Однако активная вакцинация в Штатах и стабилизация ситуации с коронавирусом в Европе поддерживает ожидания высоких темпов восстановления мировой экономики.

Индекс МосБиржи с учетом неопределенного внешнего фона просе в середину диапазона 3600-3650 пунктов и перешел в консолидацию у достигнутых уровней. При этом ближе к закрытию на фоне старта торгов за океаном покупки могут активизироваться, что позволит индексу МосБиржи отыграть часть потерь, считает Зварич.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, данные Федрезерва в пятницу показали более слабый, чем ожидалось, рост объема промпроизводства в США в апреле, а отчет Мичиганского университета обнаружил неожиданное ухудшение потребительских настроений в США из-за роста инфляционных опасений (предварительный индекс настроений упал в мае до 82,8 пункта при прогнозах роста до 90,4 пункта с апрельских 88,3 пункта).

На текущей неделе ожидается большое количество событий: в понедельник состоится встреча Еврогруппы, США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за май; во вторник еврозона заявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за I квартал; в среду еврозона опубликует индекс потребительских цен за апрель, а в США состоится публикация протокола апрельского заседания ФРС; в четверг выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии за май, данные об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице; в пятницу страны еврозоны и США опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за апрель.

Сезон отчетностей в США за первый квартал завершается: уже отчитались 456 компаний, акции которых входят в S&P 500. Из вышедших отчетов 86,8% превысили ожидания аналитиков. На текущей неделе ожидаются несколько знаковых отчетов: Walmart, Target Corp, Home Depot, Cisco Systems, Macy's, Baidu, Lowe's.

В США в пятницу индексы акций выросли на 1,1-2,4%, но неделя завершилась снижением. По итогам минувшей недели Dow Jones потерял 1,1%, S&P 500 - 1,4%. Nasdaq упал на 2,3% на фоне распродаж акций технологических компаний. Давление на американский фондовый рынок на минувшей неделе оказали данные об ускорении инфляции в США в апреле.

Представители ФРС на прошлой неделе снова заявляли, что, согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), проседают Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE снизились на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Правительство Японии ввело чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии COVID-19 еще в трех префектурах страны (Хоккайдо, Окаяма и Хиросима) с 16 по 31 мая. Цены производителей (индекс PPI) в Японии в апреле выросли на 3,6% в годовом выражении (максимальный подъем с сентября 2014 года) и на 0,7% в помесячном. Аналитики в среднем прогнозировали повышение соответственно на 3,1% и 0,5%.

Экономическая активность в Китае в апреле несколько замедлилась после резкого скачка в предыдущий месяц, который был обусловлен, в том числе, низкой базой для сравнения. Розничные продажи подскочили на 17,7% в годовом выражении, при прогнозах роста на 24,9% после мартовского взлета на 34,2%. Розничные продажи в апреле выросли девятый месяц подряд, однако темпы повышения были минимальными с декабря прошлого года.

Объем промышленного производства КНР в прошлом месяце повысился на 9,8% в годовом выражении после скачка на 14,1% в марте. Результат совпал с ожиданиями экспертов, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник возобновили попытки роста; цена Brent находится на $0,4 выше уровня закрытия основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $68,81 за баррель (+0,2% и +2,5% в пятницу), июньская цена WTI - $65,48 за баррель (+0,2% и +2,4% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 0,6%. WTI - на 0,7%.

Рынок продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в Азии, где все больше стран ужесточают карантинные ограничения, пишет S&P Global Platts.

Рост заболеваемости коронавирусом, в частности, наблюдается в Сингапуре и Тайване. Сингапур 14 мая ввел новые ограничительные меры, чтобы сдержать распространение заболевания. Власти Тайваня в субботу повысили уровень эпидемиологической опасности в Тайбэе.

В индийской столице карантинные меры были продлены до 24 мая. Ограничения были продлены и в других частях Индии, включая штаты Махараштра и Западный Бенгал.

Эксперты предупреждают о понижательных рисках для нефтяных цен из-за ситуации с COVID-19 в Азии, однако отмечают, что поддержку рынку оказывает рост спроса в США и Европе. Они ожидают, что ближайший фьючерс на нефть Brent будет торговаться около $69 за баррель.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 5 единиц - до 453 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+22,2%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+17,1% и +9,8% "префы"), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+9,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+7,3%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+4,1%).

Группа "Русагро" (MOEX: AGRO) (+1%) в I квартале 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО более чем в два раза (на 115%), до 6,526 млрд рублей с 3,041 млрд рублей в I квартале 2020 года, сообщила компания.

Золотодобытчик Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+0,6%) по итогам 2020 года увеличил EBITDA на 32%, до $350,7 млн, сообщила компания. Аналитики ожидали, что этот показатель составит порядка $317-337 млн. По итогам 2020 года Petropavlovsk получил убыток в $48,9 млн против прибыли годом ранее, однако скорректированная чистая прибыль выросла почти втрое, до $76,1 млн.

Подешевели бумаги банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-6,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-6,4%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-5,8%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-3,7%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,5%).

Совет директоров OR Group (ранее - группа компаний "Обувь России" (MOEX: OBUV) ) (-0,2%) рекомендовал акционерам на годовом собрании 18 июня принять решение не выплачивать дивиденды за 2020 год.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,98 млрд рублей (из них 3,1 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,96 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,27 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).