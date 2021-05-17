BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции 2U Inc. от уровня $40 с целью $46 за штуку" с горизонтом инвестирования 5 месяцев, открытую 7 апреля 2021 года, в связи с ростом волатильности, коррекции в секторе и в целом в "акциях роста", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Принято решение о досрочном закрытии инвестиционной идеи в акциях 2U по цене $35,3 в связи с ростом волатильности, коррекции в секторе и в целом в "акциях роста". Изначально открытие предполагалось по $40 с целью роста в сторону $46. Бумага демонстрировала позитивную динамику на ожиданиях перед квартальным отчетом опубликованном в конце апреля, но выручка оказалась несколько слабее прогнозов, и продолжить рост не удалось. Впоследствии цена закрепилась ниже 200-дневной скользящей средней, уходя ниже уровней консолидации последних двух месяцев. Сектор демонстрировал позитивную динамику на фоне пандемии, но за последние три недели ETF на сектор образования потерял 17% в стоимости", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.