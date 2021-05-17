Рубль на текущей неделе попытается закрепиться у нижней границы диапазона 73,0-74,5 руб./$1 - Росбанк

Рубль на текущей неделе попытается закрепиться у нижней границы диапазона 73,0-74,5 руб./$1, отмечается в комментарии Росбанка.

"Перед выходными рубль стабилизировался вблизи 74,0 руб./$1 в паре с долларом США на фоне общей коррекции американской валюты и возвращения рисковых настроений на валютные рынки. - напоминают эксперты банка. - Также к концу прошлой недели позитивным моментом стало отсутствие подтверждений, что Россия причастна к кибератаке на американский трубопровод Colonial. Для рубля также сформированы сразу несколько источников локального позитива, такие как поддержка со стороны начинающегося майского налогового периода и подготовка корпораций к сезону дивидендов. Фоновый рост нефтяных котировок также способствует стабилизации курса национальной валюты".

При этом на геополитическом фронте, по мнению аналитиков Росбанка, наблюдается временное затишье. Важным событием для определения траектории рублевых валютных пар станут итоги переговоров министров России и США 20 мая - если глава МИД РФ С. Лавров и госсекретарь США Э. Блинкен подтвердят, что в июне состоится встреча президентов двух стран, это будет позитивно воспринято игроками на локальных рынках. Усиление санкционной риторики в адрес России, напротив, может повысить давление на рублевые активы.

Таким образом, с учетом перечисленных факторов эксперты Росбанка не исключают, что на этой неделе рубль нарастит попытки закрепиться на нижних уровнях диапазона 73,0-74,5 руб./$1 в паре с долларом США и 88,9-90,1 руб./EUR1 в паре с евро.

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