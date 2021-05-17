Доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,00-7,20% на текущей неделе - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется в диапазоне 7,00-7,20% годовых на текущей неделе, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

Рублевые облигации умеренно росли в цене в прошлую пятницу, доходность 10-летних ОФЗ-26235 снизилась до 7,15% годовых (минус 4 б.п.), констатирует Монастыршин. Покупки ОФЗ активизировались на фоне повышения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, а также на ожиданиях сокращения геополитической премии в российских облигациях в случае успешной встречи 20 мая глав внешнеполитических ведомств России и США, отмечает эксперт ПСБ.

Замедление роста розничных продаж в США, согласно пятничному отчету, способствовало снижению доходности UST-10 до 1,63% (минус 3 б.п.). Ослабление ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС также стало позитивным фактором для российских облигаций, указывает Монастыршин.

"Ожидаем, что на текущей неделе доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,00-7,20% годовых. Из важных событий, помимо встречи, отметим публикацию протокола апрельского заседания ФРС, который поможет лучше понять взгляд регулятора на инфляцию и перспективы денежно-кредитной политики", - пишет аналитик ПСБ.

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